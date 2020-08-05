MASAK'ta ilginç karar: Başkan ikinci kez mi görevden alındı?

MASAK Başkanı Dereli'nin görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.







2016’dan beri MASAK Başkanı olarak görev yapan Osman Dereli'nin 9 Ağustos 2019’da sürpriz bir şekilde görevden alındığı haberleri medyaya yansımıştı. Dereli’nin yerine Hayrettin Kurt getirildiği, bu görev değişikliğinin ardından MASAK’ta ciddi bir değişime gidildiği ifade edilmişti.







Öte yandan 2016’da MASAK’a getirilen 150’ye yakın personel, Kasım 2019’da görevden alınmış, geçen haziran ayında da eski 115 MASAK çalışanına Erdoğan'ın TC kimlik nosunu sorguladıkları gerekçesiyle operasyon düzenlenmişti.



