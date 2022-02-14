MASAK'tan IŞİD raporu: Türkiye üzerinden para transferi yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nın "Araştırma Raporu," terör örgütü IŞİD'in Türkiye üzerinden para transferleri yaptığını ortaya koydu. Rapora göre, Lübnan uyruklu Türkiye vatandaşı Fayez Alflıtı, 2015 yılında IŞİD'e Lübnan üzerinden patlayıcı fitili sattı. Örgüt, patlayıcıların parasını Rakka'dan Gaziantep'te para transferi yapan bir şirket aracılığıyla Lübnan'a gönderdi.







DW'nin haberine göre İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen yıl nisan ayında "terörün finansmanının" önlenmesi kapsamında 365 kişinin malvarlığının dondurulmasına karar vermişti. Karar uyarınca IŞİD'e finans sağladıkları iddiasıyla 86 kişinin de malvarlığı dondurulmuştu. Bu karara dayanak olan, 296 sayfalık MASAK Araştırma Raporu, Ankara Tren Garı katliamı dosyasına girdi.





Raporda, en dikkat çeken nokta "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı" olduğu belirtilen Lübnan uyruklu Fayez Alflıtı'ya ilişkin oldu. Rapora göre, Fayez Alflıtı, geçmiş dönemde Türkiye'den yasa dışı yollarla Suriye/Tel Abyad bölgesine geçti. Suriye'deki Rakka ve Deyr Ez Zor'da bulunan Fayez Alflıtı, IŞİD ile ticari ilişkiler kurabilmek için temaslarda bulundu.





Gaziantep üzerinden para transferi

Alflıtı, 2015'te Lübnan'da üretilen patlayıcı fitillerini IŞİD'e gönderdi. Bu ticaret karşılığında örgüt kendisine Rakka'dan Gaziantep'e para transferi yapan şirketler aracılığıyla 400 bin dolar gönderdi. Bu para da Türkiye üzerinden Lübnan'a gönderildi ve bu parayı Alflıtı Lübnan'da teslim aldı. Raporda, Alflıtı'nın zaman zaman Türkiye'ye gelmeye devam ettiği, genel olarak Adana'da konakladığı anlatıldı.





Raporda, Türkiye'de yaşayan birçok yabancı uyruklu kişinin örgüt mensuplarına para transferlerini de Türkiye üzerinden yaptığına yönelik tespitlere yer verildi. Buna göre, IŞİD'in çatışma bölgelerine finans sağladıkları belirtilen Chahreddie Omranı'nın Türkiye'de bulunan Abuliezi Abuduhamiti'ye 5 Ekim 2016 tarihinde İngiltere'den bin 924 Euro gönderdiği belirtildi.





Trabzon'da ikamet eden Yusuf El Ali Elhasan'ın irtibatları arasında terör örgütü ile iltisaklı faaliyet gösteren yabancı uyruklu birçok şahsın bulunduğu belirtilen raporda, bu kişinin Trabzon'da yaşayan Suriye uyruklu şahısların illegal para transferini yaptığı anlatıldı. Raporda, Elhasan'ın kendisine teslim edilen paraları; Ankara'da ve Şanlıurfa'da yabancı uyruklu iki kişiye gönderdiği ifade edildi. Bu paranın Şanlıurfa'da IŞİD üyeliği iddiasıyla aranan Suriye vatandaşı Ali Elali'ye yolladığı belirtilen raporda, söz konusu şahısların da aldıkları paraları Suriye'de faaliyet gösteren El Hafız isimli şirkete aktardıkları kaydedildi.





IŞİD'in Suriye'deki nakit parası Türkiye'de

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın yazısına işaret edilen MASAK raporunda, Suriye vatandaşları Ammar Salo ve Muhammed Salo'nun çatışma bölgeleri ile bağlantılı para transferlerinde rol oynadıkları anlatıldı. Aralık 2019 itibarıyla Kahramanmaraş'ta bulunan iki ismin IŞİD'in Suriye/Baghuz'daki hakimiyetini kaybettiği sıralarda örgüte ait yüksek meblağda nakit paranın bölgeden çıkarılmasında rol oynadıkları anlatılan raporda, söz konusu paranın bir kısmının Ammar Salo ve Muhammed Salo'nun Suriye alanındaki irtibatları üzerinden yüklü bir komisyon karşılığında Türkiye'ye getirilmiş olabileceği kaydedildi.





IŞİD adına 2014'te Irak/Anbar'da silahlı olarak faaliyet gösteren Hasan Maher Abdullah Abdullah'ın da Türkiye'de bulunduğu belirtilen raporda, bu kişinin her ay Samsun'da bulunan ve yabancı uyruklu şahısların işlettiği Şirketül Asıa isimli şirketten farklı isimler ile yaklaşık 10-15 bin dolar civarında para gönderdiği iddia edildi.





Örgüt mensuplarının ailelerine para yardımı

Raporda, Ahmed Elahmed El Harun'a ilişkin de çarpıcı tespitler yapıldı. El Harun'un örgüte katıldıktan sonra altın ticareti işini paravan olarak kullandığı belirtilirken, öldürülen veya cezaevinde tutulan örgüt mensuplarının ailelerine finansal destek amaçlı faaliyet yürüten bir dayanışma fonunun sorumlusu olduğu savunuldu. İstanbul'da birçok kuyumcu dükkanı bulunan adı geçenin derneklerden topladığı paralarla örgüt mensuplarının maaş ve ailelerine maddi yardımlarda bulunduğu iddia edilen raporda, Aksaray'da açtığı bir emlak ofisini örgüt mensuplarıyla buluşma yeri olarak kullandığı, Irak ve Suriye'ye düzenli olarak gittiği ve IŞİD'in finans faaliyetleriyle bağlantılı üst düzey mensupları arasında yer aldığı şeklinde istihbari mahiyette bilgiler iletildiği aktarıldı.





MASAK'a yazı göndererek bu bilgileri teyit eden Emniyet Genel Müdürlüğü, El Harun'un 16 Aralık 2019'da gözaltına alındığını ve tutuklandığını kaydetti.