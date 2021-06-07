MASAK'tan Sezgin Baran Korkmaz hakkında iki farklı rapor

Sedat Peker yayınladığı son videoda Amerika Birleşik Devletleri'nde "kara para aklama" suçundan hapse atılan Kingston Kardeşler'in 550 milyon dolarını Türkiye'de akladığı iddia edilen Sezgin Baran Korkmaz'a ile hükûmet arasındaki ilişkileri ifşa etti.







Organize suç örgütü lideri Sedat Peker dün yayınladığı videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şirketleri hakkında kara para soruşturması yürütülen Sezgin Baran Korkmaz’a yurt dışına kaçması için yardım ettiğini iddia etmişti.







Peker şu ifadeleri kullanmıştı: “Süleyman (Soylu) buna diyor ki, ‘senin hakkında tahkikat yapıldı. Dosya var, sen yurtdışına çık. Bu adamın parasını da yukarının haberi için Tayyip abiyi işaret ediyor. Yukarısının haberi var, bu parayı da sil. Sorun çıkacak’ diyor. Şimdi bunların kayıtları da her şey çıkacak.”





Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugün yayımlanan makalesinde Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatının kendisine verdiği bilgilere yer verdi.





Korkmaz’ın avukatı, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 5 Kasım 2020’de savcılığa gönderdiği raporda suç işlendiğine dair bulgu olmadığının tespit edildiği, ancak 28 Aralık 2020 tarihinde savcılığa gönderdiği ikinci raporda ise suç unsuruna rastlandığının belirtildiğini belirterek, “1,5 ay içinde ne değiştiğini anlamış değiliz.” dedi.







“KARA PARA” AKLADIĞI İDDİASI İLE HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR





İstanbul 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 8 sanık hakkında, “Kara para aklama” suçlamasıyla dava açıldı. Hakkında, suç gelirlerini aklama iddiasıyla dava açılan Korkmaz’ın 5 yıla kadar hapsi talep edildi.





Tutuklu sanığın kalmadığı dava ile ilgili olarak avukatlar, holdingin yapısı hakkında da mahkemeye bilgi verecek.





Avukatlar, aklamaya konu olan MASAK raporundaki rakamın 49 milyon doları bulduğunu belirterek, suçun oluşmadığını iddia ediyor.





Korkmaz’ın 5 Aralık 2020’de yurt dışına THY ile çıktığını kaydeden avukatın açıklaması şöyle: “5 Kasım 2020’de MASAK’ın savcılığa gönderdiği raporda, suç işlendiğine dair bulgu olmadığı belirtildi. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. MASAK’ın 28 Aralık 2020 tarihinde savcılığa gönderdiği ikinci raporda ise suç unsuruna rastlandığı belirtildi.”







Korkmaz’ın avukatı, Peker’in “İçişleri Bakanı tarafından makamına çağrıldığı, 45 milyon dolarla ilgili konuşmalar yapıldığı” iddiasına dair konuşmak istemediğini belirtti.