"Maşallah lebaleb doluyor" diyerek geçtiği yer hastanelik oluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün açıkladığı illere göre haftalık vaka tablosunda Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize gibi Karadeniz illerinde, İstanbul ve Ankara gibi kentlerin üç, dört katı fazla olduğu görüldü.







ERDOĞAN'IN 'LEBALEB DOLU' DEDİĞİ İLLER





İllere göre haftalık (8-14 Şubat) Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Trabzon’da 228,02, Rize’de 202,44, Ordu’da 194,42, Giresun’da 184,34 ve Samsun’da ise 171,29 olarak açıklandı. Ayrıca, her 100 bin kişide vaka oranı İstanbul’da 60,19, Ankara’da 35,49 ve İzmir’de 44,39 oldu.





AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'lebaleb dolu' diyerek teşekkür ettiği kongrelerin yapıldığı illerdeki vaka artışı da dikkat çekti.





'SAĞLIK BAKANI SESSİZ'







Vaka tablosunu Birgün'den İsmail Arı'ya değerlendiren TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Adıyaman, gazeteye yaptığı açıklamada şunları söyledi:





"Mersin’de de kongre yaptılar ve orada da vaka sayısı arttı. Karadeniz illerinde de böyle bir durum söz konusu. Çünkü bu kongrelere binlerce insan katılıyor. Aylardır virüs kalabalıkta bulaşıyor diyoruz ve son zamanlarda da bulaşıcılığı daha fazla olan mutant virüsler ortaya çıktı. Tedbirleri ne kadar çok ihlal edilirse salgın orada daha fazla yayılacaktır ve hasta sayısı da daha fazla olacaktır. Uyarılara riayet edilmesi gerekiyor. Türkiye’de şu an apartman toplantıları dahi yapılamıyor ama iktidar kongreler yapıyor. Sağlık Bakanı da bu durum karşısında sessiz. İktidar, Sağlık Bakanı’nın, Dünya Sağlık Örgütü’nün, TTB’nin ve diğer sağlık meslek örgütlerinin tavsiyelerini, uyarıları görmezden geliyor.