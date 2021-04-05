Masalar yumruklandı, stüdyoda kavga

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın sahibi Hakan Bayrakçı ile AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci arasında canlı yayın sırasında tartışma yaşandı. TV100 yayında 104 emekli amiralin yayınladığı Montrö bildirisi tartışıldı.







Bayrakçı'yı kendisini 'kriminalize etmekle' suçlayan Birinci, masaya yumruğunu vurunca tartışma alevlendi. Birinci, "Kendi beyanlarınızla ilgilenin. Etrafı kriminalize etmeyin. Sen beni kriminalize edemezsin" diyerek sesini yükseltince Bayrakçı bir anda ayağa kalktı.





“Ben kriminalize etmiyorum” diyen Bayrakçı da masaya vurarak tepkisini sürdürdü.





İki ismin arasına programın sunucusu Hande Aydemir girdi.





Bayrakçı, “Masaya niye vuruyorsun?” diye bağırmasını sürdürdü.