Samanyolu Haber /Gündem / Masalar yumruklandı, stüdyoda kavga /05 Nisan 2021 09:35

Masalar yumruklandı, stüdyoda kavga

Emekli amirallerin kaleme aldığı bildiri konusunda tartışan SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı ve AKP'li siyasetçi Mücahit Bilici'nin tartışması arasında kalan sunucu konuklarını güçlükle sakinleştirdi.

Masayı yumrukladılar, stüdyo birbirine girdi

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın sahibi Hakan Bayrakçı ile AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci arasında canlı yayın sırasında tartışma yaşandı. TV100 yayında 104 emekli amiralin yayınladığı Montrö bildirisi tartışıldı.

Bayrakçı'yı kendisini 'kriminalize etmekle' suçlayan Birinci, masaya yumruğunu vurunca tartışma alevlendi. Birinci, "Kendi beyanlarınızla ilgilenin. Etrafı kriminalize etmeyin. Sen beni kriminalize edemezsin" diyerek sesini yükseltince Bayrakçı bir anda ayağa kalktı.

“Ben kriminalize etmiyorum” diyen Bayrakçı da masaya vurarak tepkisini sürdürdü.

İki ismin arasına programın sunucusu Hande Aydemir girdi.

Bayrakçı, “Masaya niye vuruyorsun?” diye bağırmasını sürdürdü.
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