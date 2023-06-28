Samanyolu Haber /Gündem / Maserati’li polisin eşi konuştu: Zayıflama çayı satıyorum /28 Haziran 2023 22:31

Maserati’li polisin eşi konuştu: Zayıflama çayı satıyorum

İzmir-İstanbul otoyolunda eşine ait Maserati otomobille giderken trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun’un ayağını kırmakla suçlanan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül’ün eşi Özlem Üçgül konuştu. Özlem Üçgül, lüks villa ve 8,5 milyon liralık Maserati’yi, “Zayıflama çayı satıyorum.” diyerek açıkladı.

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TR724'te yer alan habere göre Özlem Üçgül, internet üzerinden zayıflama çayı sattığını, 7 yıldır kendi işini yaptığını, yanında 15 sigortalı eleman çalıştırdığını anlattı. Özlem Üçgül, “Mal varlığımızı saklayan insanlar değiliz. Mal beyanında hepsi mevcut. Bütün mal varlığım şirketimin üzerinedir, şirket de bana aittir. Benim olan eşimindir. Eşimin olan da benimdir. Sosyal medyada paylaşılan motosiklet emniyet teşkilatına ait. Eşim görev yaparken kaza geçirdi. Kazadan sonra tedirgin olup, motosiklet kullanmaması konusunda ricada bulundum. Daha sonra motosikleti emniyet müdürlüğüne geri verdi. Üzerime kayıtlı 3 villa, 1 restoran, 1 iş yeri, 2 otomobil bulunuyor. Eşimin işçi olduğu yönünde ifade verdiği asılsızdır. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde narkotik şubede değil, farklı bir birimde görevini sürdürüyor. Polis lüks araca binemez, polis rüşvet yer, polis milleti değil mi söylemleri onurumu ve gururumu incitiyor. Sosyal medyadan hakaret içerikli aşağılayıcı tanımadan kelimeler sarf eden kişiler hakkında da hakkımı arayacağım.” dedi.
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