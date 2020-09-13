Samanyolu Haber /Gündem / "Maske COVID-19 İçin bağışıklık geliştirmeye yardımcı olabilir" /13 Eylül 2020 14:49

"Maske COVID-19 İçin bağışıklık geliştirmeye yardımcı olabilir"

Maske takmak Corona virüsü salgınıyla mücadelede sanıldığından çok daha önemli bir savunma aracı olabilir.

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Bu tespit, New England Journal of Medicine isimli tıbbi yayında yer aldı. Dergide yer alan makalede maske takmanın hastalığın şiddetini azaltmaya ve yeni vakalardaki semptomları azaltmaya yardımcı olabileceği ifadeleri yer aldı.

Makalede maske takmanın virüse karşı bağışıklık oluşmasına katkıda bulunduğu ve bunun virüsün yayılmasını daha da azaltabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar maske takılması sonucu vücuda çok az sayıda virüsün girebileceğini bunun da insan vücudunun virüse karşı bağışıklık geliştirmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyorlar.

Makaleyi kaleme alan uzmanlardan biri olan Dr. Monica Gandhi, İngiliz Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada maske kullanımının hastalığın belirti göstermeden atlatılması ve vücüdun bağışıklık gelişmesine katkı sağlayabileceğini söyledi. Gandhi, bunun da aşı bulunana kadar bir çözüm olabileceğini ifade etti.
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