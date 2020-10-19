Maske denetiminde maskesiz vali!

Valilerin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teftişlerinde "pes" dedirken vak'alar yaşanıyor. Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in kendisini tanımayan döner ustasına kızıp restoranı faaliyet men etmesinin akabinde vatandaşla bir araya gelen Diyarbakır'da Vali Münir Karaloğlu da maske takmadı.







Dün Çermik ve Çüngüş ilçelerinde katıldığı değerlendirme toplantısında çekilen fotoğraflarda maske takmadığı görülen Karaloğlu bunu halk toplantılarında da devam ettirdi.





Valilik konutunda yapılan ziyaretler esnasında da maske kuralına uymayan Karaloğlu'nun misafirleri bazen maskeli bazen de maskesiz bir şekilde karşıladığı görüldü.





VALİ MASKE KURALINI İHLAL EDİYOR





Karaloğlu, 14 Ekim’de valiliğin toplantı salonunda gerçekleştirilen 3'üncü Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısında maske kuralını ihlal etti.





Diyarbakır'da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda 10 Haziran'da şehirde maske kullanma mecburiyeti getirildi. Maske kuralında 3 ay geride kalırken, kuralı ihlâl edenlere milyonlarca lira ceza kesildi.





1 Haziran’dan 20 Ağustos'a kadar 4 bin 995 kişiye 3 milyon 840 bin Türk Lirası ceza tebliği edildiği belirtmişti. Sosyal mesafe kuralına uymayan 4 bin 773 kişiye 6 milyon 481 bin TL, izolasyon kuralına uymayan 1.539 kişiye 1 milyon 780 bin TL ceza yazıldı.