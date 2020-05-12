Samanyolu Haber /Gündem / Maske fiyatlarına soruşturma açıldı /12 Mayıs 2020 19:29

Maske fiyatlarına soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu; tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ile satışını gerçekleştiren teşebbüslerin fiyatlama davranışlarını inceledi. Ortalama yüzde 600-700 oranında artış tespit edildiğini belirten kurul, konu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Rekabet Kurulu’ndan maske üretim ve satış piyasası soruşturması ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

Covid-19 salgını sürecinde ortalama yüzde 600-700 civarında artışlarla rekabeti bozduğu tespit edilen maske üretici ve satıcıları hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada şöyle denildi:

* Covid-19 salgını sürecinde tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ve satışı ile iştigal eden teşebbüslerin fiyatlama davranışlarını inceleyen Rekabet Kurulu, dosya konusu ciddi artış oranlarının (ortalama yüzde 600-700 oranında artışlar) rekabetin bozulduğu piyasalardaki davranışlara işaret ettiğine karar vermiş ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma başlatmıştır.

* Rekabet Kurulu, incelemelerinde tüm özel ve kamu kurumlarından bilgi ve belge toplayabilmekte ve teşebbüslerin başta fiyat olmak üzere rekabet parametrelerini tüketici aleyhine seviyelerde stabilize edip etmediğini titizlikle incelemektedir.

* Özellikle, içinde bulunduğumuz dönemde yani salgın koşullarında, piyasanın rekabetin bozulduğu noktada dengeye gelmemesi için çaba sarf eden Kurul, koruyucu maske gibi insan hayatı için kritik önemi haiz ürünlerde bu çabalarını daha da artırmıştır.

10 TEŞEBBÜS HAKKINDA SORUŞTURMA

4054 sayılı kanun çerçevesinde yapılan incelemelerde her bulgu ve olgunun tek tek önem arz ettiği gibi bir bütün olarak da dikkate alındığı kaydedilerek, şunlar denildi:

* Soruşturma sonucunda ihlal tespiti halinde, fiyat rekabetinin mümkün olduğunca ençoklanmasına engel olan tüm aktörler, sebebiyet verdikleri piyasa aksaklıklarına son vermek durumundadır.

* Bu çerçevede, toplam 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın geleneksel soruşturma süreçlerine kıyasla daha hızlı ilerlemesi beklenmektedir.

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin adedinin KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde satışa sunulacağını duyurmuştu.
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