"Maske geri gelsin" çağrısı yapıldı

Omicron varyantı sonrasında büyük ölçüde gündelik hayattan çıkan koronavirüs salgını, artış gösteren yeni vakalarla birlikte yeniden gündem konusu olamya başladı.





Vakaların son günlerde yeniden artış göstermesi üzerine İzmir Tabip Odası ve sağlık meslek örgütleri yönetimleri tarafından maske kullanımının yeniden başlaması yönünde bir çağrı yapıldığı aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İzmir Tabip Odası ve sağlık meslek örgütleri İzmir’de artan koronavirüs vakaları ve iktidarın sağlık politikalarına ilişkin ortak bir basın açıklaması düzenledi. Salgının henüz sona ermediğini ve vaka sayılarının hızla tırmandığını belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, test pozitif oranlarının geçtiğimiz aya göre yüzde 5’ten yüzde 15’e yükseldiğini söyledi. İzmir Tabip Odası ve sağlık meslek örgütleri İzmir’de artan koronavirüs vakaları ve iktidarın sağlık politikalarına ilişkin ortak bir basın açıklaması düzenledi. Salgının henüz sona ermediğini ve vaka sayılarının hızla tırmandığını belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, test pozitif oranlarının geçtiğimiz aya göre yüzde 5’ten yüzde 15’e yükseldiğini söyledi.

Kaynak, “Salgında son 4 aylık dönemde sönümlenme göstermiş ve günlük hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayılarında anlamlı azalmalar olmuştur. Ancak bu durum salgının sona erdiği anlamına gelmemektedir. Son günlerde farklı ülkelerden gelen bilgilere bakılacak olursa, yeni varyantların daha agresif seyredebileceği yönünde paylaşımlar bulunmaktadır. Bunların hem daha kolay bulaş yapması ve hem de alt solunum yoluna inme özelliği taşıması, tekrar Covid-19’un ciddi seyirli klinik tabloları ile karşılaşılması endişesi meydana getirmektedir. Ülkemizde, 5-11 yaş grubu aşılanmış değildir. Bu nedenle bu yaş grubunun okul tatili içinde belli bir programla aşılanmaya alınması, kışa dönüşen günlerde yeni Covid ataklarının ortaya çıkmasında ciddi bir önlem olabilir. Aşı programının şu anda bir çok ülkede durdurulmuş olduğu ve ülkemizde de durdurulmuş olduğu görülmektedir. Maskenin kaldırılması, esas olarak kişisel korunma önlemleri olan hijyen, mesafe, maske üçlüsünün en önemli bölümünün ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Maske zorunluluğunun tekrar konulması sağlanmalıdır. Şu anda ne kadar sayıda pozitif olgu olduğu hakkında bilgimiz olmamaktadır. Zira PCR testleri rutinden kaldırılmış ve ulaşımı zorlaşmıştır. Bu nedenle günlük pozitif olgu sayısı olarak belirtilen rakamların çok çok üzerinde pozitif olgu olduğu hem gözlemsel ve hem de istatistiksel olarak bir gerçektir” dedi.