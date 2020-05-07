Maske krizini Süper Mario ile anlattılar

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye devam ederken, AKP'nin maske uygulaması da sürekli olarak değişiyor.







Son olarak, ücretsiz dağıtılacağı duyurulan ve satışı yasaklanan maskelere ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maske satışına izin vermeyi planlıyoruz. Türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz" demişti.

Maske dağıtımının bir türlü düzenli ve eşit bir şekilde yapılamaması da tartışmaları artırmıştı.





Saadet Partisi ise, maske karmaşasını, "Super Mario" oyunuyla anlattı. "Super Mario"yu "Süper Maske" olarak değiştiren Saadet Partisi, yayımladığı videoyla, Super Mario oyununu maskeye uyarladı.





Söz konusu videoda, arka planda, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sözlerine de yer verilirken, Erdoğan'ın da maske açıklaması yer aldı.





Saadet Partisi'nin paylaştığı videoda, oyunun sonunda Mario'nun maskeye ulaştığı ve eczaneye girmesi esprili bir dille anlatıldı.