Samanyolu Haber /Gündem / Maske muamması… 42 ilde yasak, İstanbul’da serbest! /16 Haziran 2020 15:29

Maske muamması… 42 ilde yasak, İstanbul’da serbest!

Mart ayından beri corona virüsü salgınıyla mücadele eden Türkiye, 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine girdi. Son günlerde vaka sayısının artması nedeniyle toplam 42 kentte maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kentlerin içinde, vaka sayısının büyük bir kısmını barındıran İstanbul'un yer almaması tepkilere neden oldu.

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Mart ayından beri corona virüsüyle mücadele eden Türkiye’nin 81 kentinin yarısından fazlasında maske zorunluluğu uygulanırken, en çok vaka ve ölümün yaşandığı İstanbul’un liste dışı tutulması tepkilere neden oldu.

20 MİLYONLUK KENTTE SADECE İKİ YERDE ZORUNLU


Sosyal medyada Bakan Koca’nın açıklamasının ardından, “Vakaların yüzde 60’ı İstanbul’da. Neden İstanbul’da maske takmak zorunlu değil?”, “İstanbul’un yüzde 99’u maskesiz sokağa çıkıyor”, “İstanbul, Ankara gibi büyük illerde neden maske zorunlu değil? Küçük iller mi corona virüsü yayıyor?” gibi yorumlar yapıldı.
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