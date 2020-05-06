Samanyolu Haber /Gündem / Maske satışları ne zaman başlayacak? /06 Mayıs 2020 20:01

Maske satışları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Maske satışında tavan fiyat uygulanacak. Maskeler eczanelerden, marketlerden ve medikal mağazalardan alınabilecek. Maske fiyatı en geç cuma günü açıklanacak" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Maske satışlarına değinen Koca şu ifadeleri kullandı;

*Maske konusu yeni bir normalleşme süreci. Bu dönemde maskeye ihtiyacın daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu sebeple bizim daha çok 20-65 yaş arası dönem için 10 günde bir 5’li paketi ücretsiz olarak verme uygulamamız vardı.

*Şu ana kadar dağıtılan maske sayısı 160 milyonu buldu. Bu dönemde maskeye daha fazla ihtiyaç duyan vatandaşımız olacak. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla yüksek fiyat olmamak kaydıyla bir dönem olacak.

“EN GEÇ CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK”

*Maskeye eczane ve marketler dahil olmak üzere birçok yerden ulaşabilecekler. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığımızın da bir açıklaması olacak.

*Maske satışında tavan fiyat uygulanacak. Maskeler eczanelerden, marketlerden ve medikal mağazalardan alınabilecek. Maske fiyatı en geç cuma günü açıklanacak.
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