Maske takarken aklınızda bulunsun!

Dünyayı saran koronavirüs salgınıyla birlikte maske üretimi stratejik bir ürün haline geldi . Bir fabrika kendi alanlarını bırakıp maske üretmeye başladı. Ancak Uzmanlar maske kullanımı konusunda da anlaşamıyor.







Kimi uzmanlar Maske kullanımının bir başka insana virüs bulaştırma ihtimali olan hastalar için önerirken bazı yerlerde de maske takmak zorunlu hale getiriliyor.











Peki maske takmak koronavirüse karşı verimli bir önlem mi?











Almanya'daki Robert-Koch Enstitüsü uzun süre sadece akut solunum yolu hastalıklarına sahip kişilerin yüz maskesi takmasını tavsiye etmişti. Perşembe günü enstitü fikrini değiştirdi: Belirti göstermeyen kişilerin de önlem olarak maske takmasında fayda olduğunu açıkladı. Böyle bir maskeyle kişi kendini koruyamaz ama başkalarını korumuş olur. Özellikle kapalı alanlarda, başkalarından uzak durulamayan yerlerde bu tür maskeler faydalı. Örneğin işyerinde veya marketlerde. Internette kumaştan maske yapımı için birçok öneri var. Bu “kumaş bariyerler” cerrahi maskelerle veya ağız burun koruma maskeleriyle karıştırılmamalı. Ama kişisel kullanım için amacını yerine getiriyorlar. Virüs uzmanları, maske takmanın düzenli olarak ellerin yıkanmasının veya diğer kişilerle 1,5 metre mesafe bırakılmasının yerini tutmadığı kanaatinde.







