Samanyolu Haber /Gündem / Maske takmak koronavirüsten ne kadar koruyor? /09 Temmuz 2020 23:23

Maske takmak koronavirüsten ne kadar koruyor?

Koronavirüs salgını sırasında sürekli telkin edilen ve bazı şehirlerde takılması zorunlu hale getirilen maskenin koronavirüsten ne kadar koruduğu merak konusu olmaya devam ediyor. ABD'li bilim insanları ise yaptıkları açıklamada ağız ve burnu kapatmanın koronavirüse yakalanma riskini yüzde 65 azalttığını belirtti.

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ABD’li bilim insanları, ağız ve burnu kapatmanın yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanma riskini yüzde 65 azalttığını açıkladı. Araştırmacılar maske ile birlikte sosyal mesafeye dikkat edilmesiyle Covid-19 yakalanma riskinin yüzde 90 azaldığını söyledi.

NTV'de yer alan habere göre; ABD’de yer alan California Üniversitesi Davis Çocuk Hastanesi’nden bilim insanları, maske takmanın Koronavirüs bulaşma riskini yüzde 65 azalttığını buldu.

Pediatrik bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dean Blumberg, “Maskelerin işe yaramadığını söyleyen insanlara inanmayın. Maskelerin yararı bilimsel kanıtlarla destekleniyor. Bu 'Yer çekimine inanmıyorum' demek kadar cahilce” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs bulaşırken iki yol izliyor

Bununla birlikte, Koronavirüs havada yayılırken iki farklı yol izliyor. Bunlardan ilki damlacık yoluyla yayılma, ikincisi ise aeorosol tip yayılma. Bilim insanları ağız ve burundan yayılan damlacıkların bir saç telinin üçte biri kadar olduğunu ancak gözle görülebileceğini söyledi.

kinci yol ise insanların konuşmasıyla havaya yayılan aerosol tipi yayılma.B u iletim şeklinde damlacık bulunmuyor ve virüslü parçacıklar gözle görülmüyor.  Uzmanlar aerosol tipi yayılmanın diğerinden daha tehlikeli olduğunu, ancak kapalı ortamlardan uzak durarak önlenebileceğini bildirdi.

“Laboratuvar koşulları virüsün aerosol formda yarı canlı olarak saatlerce hayatta kalabileceğini gösteriyor. Bu yüzden mümkün oldukça kapalı ortamlardan kaçınmalısınız. Eğer, böyle bir ortamda olmak zorundaysanız da mutlaka pencerelerin açık olduğundan emin olun. Aerosol tipi yayılmayı kokunun yayılımına benzetebilirsiniz” dedi.
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