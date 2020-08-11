Maske takmak kulakları kepçe yapar mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle maske kullanımı dünyanın bir çok yerinde mecburi. Bazı ülkelerde sokaklarda bile maske takılmadan dolaşılamıyor ve takmayanlara ağır para cezaları uygulanıyor.





Maske takmayanlardan bazıları "Kulaklarımın kepçe olmasını istemiyorum." diyerek kendini savunuyor.





Özellikle gençler arasında yaygın olan bu düşünce ne kadar doğru?





Maske takmanın mecburi olduğu İsrail'de plastik cerrahlar "Maske takmak kulakların yelken açmasına sebep olmaz." ifadelerini kullandı.





İSRAİL'DE TARTIŞILIYOR





İsrail medyasında yer alan habere göre bir grup uzman kulak kanalının gelişimi altı yaşında tamamlandığına dikkati çekiyor.

Kulağın yapısının "bir lastik bant veya kordona basarak" değişmediğine işaret eden doktorlara göre kulaklarından korkanlar için bir fular veya beze geçilebilir.





"Kepçe kulak bozukluğunun yüzde 95'i genetiktir." diyen doktorlar yine de kulaklarda bazı sıkıntıların yaşana bileceği konusunda da uyarıyor.