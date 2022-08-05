Samanyolu Haber /Gündem / ‘Maske’ uyarısında bulunan doktora saldıran kişi serbest /05 Ağustos 2022 00:07

‘Maske’ uyarısında bulunan doktora saldıran kişi serbest

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde, 'maske' takması için kendisini uyaran Dr. Fatıma Bostan'a saldıran ve gözaltına alınan Vedat O., işlemlerinin ardından sevk adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doktora saldıran kişi yine serbest

Türkiye art arda sağlıkta şiddet haberleriyle sarsılıyor. Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Çocuk Acil Servisinde görevli Doktor Fatıma Bostan, iddiaya göre, çocuğunu muayeneye getiren Vedat O.’yu maske takması yönünde uyardı.

MASKE TAKMAYI REDDETTİ
Vedat O., maske takmayı reddederek, doktordan çocuğunun tedavisini yapılmasını istedi. Doktor Bostanın bir kez daha uyarması üzerine sesini yükselten Vedat O.’yu hastane güvenliği sakinleştirmeye çalışırken, durum polis ekiplerine bildirildi.
Doktora saldırmaya çalışan öfkeli baba, “Benim çocuğuma bakacaksın” diyerek Dr. Fatıma Bostan’ı tehdit etti. Diğer doktorlar ve hastane güvenliği tarafından odadan çıkarılan Vedat O., güçlükle sakinleştirildi.

SERBEST BIRAKILDI
Dr. Fatıma Bostan saldırgandan şikayetçi olurken, Vedat O., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Vedat O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vedat O., ‘Görevli memura hakaret’ suçlamasıyla çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Maske’ uyarısında bulunan doktora saldıran kişi serbest Sonraki Haber >>

Doktora saldıran kişi yine serbest

Doktora saldıran kişi yine serbest

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Kime emanet?

Kime emanet?

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı: "Hesaptan fişliyorum"

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:10:08