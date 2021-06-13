'Maske zorunluluğu gözden geçirilsin'

Almanya'da koronavirüs vaka sayılarında düşüşün sürmesi maske zorunluluğuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Almanya'nın Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Christine Lambrecht, eyalet yönetimlerinden maske zorunluluğunun ne derece gerekli olduğunun gözden geçirilmesini istedi.







Bakan, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "Eyaletlerdeki yetkililer, insidans değerinin düşmeye devam etmesi halinde maske zorunluluğunun ölçülü bir uygulama olup olmadığını titizlikle gözden geçirmeliler" dedi. Bakan bunun öğrencilerin maske takmak zorunda olduğu okullar için de geçerli olduğunu belirtti.





Federal Meclis'in Hür Demokrat Partili (FDP) Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki ise maske zorunluluğunun yürürlükten kaldırılmasını talep etti. Kubicki, "İnsidans değerinin 35'in altında olduğu bölgelerde devlet bir temel hakkı genel olarak bütün vatandaşlar için kısıtlayamaz" dedi.





Enfeksiyon yasası doğrultusunda özellikle dışarıda uygulanan maske zorunluluğunun kaldırılmasını beklediğini ifade eden politikacı, "Eyalet hükümetleri hızlı bir şekilde yönetmeliklerini değiştirmeli, yoksa idari mahkemelerin kararları ile bunu yapmaya mecbur olacaklar" dedi.





Mesafe kuralının önemine vurgu





Sosyal Demokrat partili halk sağlığı uzmanı Karl Lauterbach ise maske zorunluluğunun yumuşatılmasının mümkün olduğuna dikkat çekti. Saarbrücker Zeitung gazetesine konuşan Lauterbach, "Geçen aylarda virüsün daha çok iç mekanlarda bulaştığını öğrendik" dedi.





Bu nedenle dışarıda maske takmanın şart olmadığını ifade eden Uzman, bunun Avrupa Şampiyonası maçlarının izlendiği restoran ve barlar için de geçerli olduğunu ifade etti. Mesafe kurallarına uymanın hala çok önemli olduğunun altını çizen Lauterbach, "İnsanların dar alanlarda birlikte maç izlememesi gerekir" ifadesini kullandı.





Almanya'da salgınla mücadelede yetkili kuruluş olan Robert-Koch Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, ülkede yedi günlük insidans değeri 17,3'e geriledi. Son 24 saat içerisinde ise bin 489 yeni vaka sayısı kayda geçti.