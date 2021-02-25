Samanyolu Haber /Gündem / Maskeler en az bir yıl daha bizimle /25 Şubat 2021 11:04

Maskeler en az bir yıl daha bizimle

Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin, maskenin 2022 yılının başına kadar günlük yaşamda olacağını söyledi. Tekin, normalleşmenin başlamasının da maske kullanımı konusunda rehavete yol açmaması gerektiğinin altını çizdi.

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Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, Koronavirüs salgınıyla beraber günlük yaşamın parçası haline gelen maske kullanımına ilişkin açıklama yaptı.

Tekin, "Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı gibi salgın 2022'nin başına kadar devam edecek. O nedenle maske bu yılın sonuna kadar hayatımızda olacak. Şu an maskeye daha çok dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Düşüş yaşanan Koronavirüs vakalarının böyle devam edebilmesi için maskenin daha da ön planda olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Tekin, "Maskenin hayatımızdan çıkması için henüz erken. Vaka sayılarında düşüş yaşansa bile sıfıra inmedi. Şu an mutasyonlu virüsün konuşulduğu dönemde maskenin hayatımızda olması olağan bir durum. DSÖ’nün açıkladığı gibi salgın, 2022'nin başına kadar devam edecek" diye konuştu.

'Normalleşme başladığında en önemli koruyucu yine maske olacak'

Maskeye şu an daha çok dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Tekin, şunları söyledi:

"Vaka sayıları azalmışken, bunu sürdürebilmek için maskeye olan hassasiyetimizin daha da ön planda olması gerekiyor. Yakında sınırlı normalleşme de olacak. Bu süre içerisinde en önemli koruyucumuz maskedir. Maske hayatımızda olacak, mesafe ve hijyen kurallarına normalleşme başlasa bile devam edeceğiz.''
 
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