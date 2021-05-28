Samanyolu Haber /Sağlık / Maskelere ne zaman veda edeceğiz? /28 Mayıs 2021 09:35

Maskelere ne zaman veda edeceğiz?

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Genel Sekreteri ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, yüzde 70 aşılama olduğu takdirde salgının kontrol altına alınacağını ve maskelere veda edileceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı, BioNTech ile yaptığı aşı anlaşmasının ardından haziran ayından itibaren yoğun bir aşılama programına girileceğini duyurdu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sanal olarak gerçekleştirilen 'İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi' öncesi koronavirüs salgınındaki gidişat ile ilgili bilgi verdi.

Prof. Yavuz, yüzde 70 aşılama olduğu takdirde salgının kontrol altına alınacağını ve maskelere veda edileceğini açıkladı.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, İngiltere, ABD ve İsrail’deki aşılama çalışmalar sayesinde bu ülkelerde vaka ve ölüm sayılarının büyük oranda azaldığını, salgının kontrol altına alındığını da dile getiren Prof. Dr. Yavuz şunları söyledi:

"MRNA aşılarının tek dozuyla hastalığı yüzde 70, ölümleri ve hastane yatışını yüzde 80, iki doz uygulandığında hastalığı yüzde 90, ölüm ve hastane yatışlarını yüzde 95 azalttığını biliyoruz. Ülkemizde de söylendiği gibi 120 milyon doz mRNA aşısı gelmesi halinde, yaz döneminde yapılacak yoğun aşılamalarla ekim ayı gibi bu hastalığı tamamen kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz.

Covid-19 aşıyla engellenebilen bir hastalık haline geldi. Yeterli aşılama yapabilen ülkelerde enfeksiyonun ve ölümlerin belirgin olarak azaldığını görüyoruz. Toplumun yüzde 70’inin aşılanmasıyla toplumsal bağışıklık oluşturulduğunda maske takılması gerekmeyecek. Ancak bu hastalığın ortadan kalkmayacağını, grip gibi bir hastalık haline geleceğini, belli aralarla aşıların tekrarlanacağını öngörüyoruz. Ancak şu aşamada kısıtlamalar gevşetildiği anda vaka sayılarının artması kaçınılmaz olacak."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Maskelere ne zaman veda edeceğiz? Sonraki Haber >>

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:32:36