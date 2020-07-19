Samanyolu Haber /Dünya / Maskesiz sokağa çıkan genç bütün aileye virüs bulaştırdı /19 Temmuz 2020 19:50

Maskesiz sokağa çıkan genç bütün aileye virüs bulaştırdı

ABD’de maskesiz dışarıya çıkan ve korona virüse yakalanan genç bütün aileye virüsü bulaştırdı. Gencin babası yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.

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 ABD'nin Florida eyaletindeki Plantation kentinde 21 yaşındaki bir genç, ailesine maske takacağını söylemesine rağmen, takmayarak arkadaşlarıyla dışarıya çıktı. Koronavirüse yakalanan genç, eve döndüğünde babası ve annesine de virüsü bulaştırdı. 

Gencin babası John Place, yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken, annenin sağlık durumununun iyi olduğu ifade edildi.ABD medyasına konuşan anne Zymet, “Bana, her şeyi doğru şekilde yapıyorum anne endişelenme dedi. Çocukları bilirsiniz… Ona güvendim” ifadelerini kullandı. Anne Zymet, tüm ailenin virüse yakalandığını ancak baba Place’in hastaneye kaldırıldığını belirtti."

GENÇLER YENİLMEZ OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYOR" 

Anne Zymet, gençlerin kendilerini yenilmez sandığını ifade ederek, “Arkadaşlarının ısrarı sonucu maskesini çıkarmış olabilir. Ona ‘Bak hiçbirimiz hasta değiliz’ demiş olabilirler. Semptom göstermeden de virüsü taşıyabileceklerinin farkında değiller” dedi. 
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