Mason Locası Başkanı Sanver de gözaltında /17 Ekim 2025 12:23

Mason Locası Başkanı Sanver de gözaltında

Can Holding soruşturmasında gözaltına alınanlar arasında eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver de bulunuyor. Sanver, aynı zamanda Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nin başkanı olarak tanınıyor.

SHABER3.COM

Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda, aralarında eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver’in de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Sanver’in aynı zamanda Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nin başkanı olduğu biliniyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Kenan Tekdağ, Remzi Sanver, Şakir Can, Murat Can’ın eşi Zühal Can ve Betül Can’ın da aralarında bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Üç kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şirket merkezlerinde ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu. MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, TMSF’nin el koyduğu 121 şirkette 88 milyar TL kayıt dışı para trafiği tespit edilmişti.

DİKKAT ÇEKEN İSİM
Soruşturma devam ederken, kamuoyunda dikkat çeken isimlerden biri olan Prof. Dr. Remzi Sanver, akademik kariyerinin yanı sıra Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nin 'büyük üstatları' arasında yer almasıyla da tanınıyor. Sanver, 2023 yılından beri derneğin başkanlığını yürütüyor.


