Samanyolu Haber /Medya / MasterChef ekibi arasında 'dolarla maaş' gerginliği iddiası /04 Kasım 2021 21:55

MasterChef ekibi arasında 'dolarla maaş' gerginliği iddiası

MasterChef Türkiye jürisinde yer alan Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusu nedeniyle tartıştığı öne sürüldü.

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TV8'in popüler yarışması MasterChef Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusu nedeniyle tartıştığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Mehmet Şef; muhasebenin kapısına dayanmış ve kendisinin Türk lirası üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden maaş almasına rest çekti. 'Dolarla maaş' iddiası sonrası Somer Şef’in MasterChef’ten ayrılacağı öne sürüldü.

"GERİSİ LAF-I GÜZAF"

İddiaların ardından Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Instagram hikaye bölümünden bir fotoğraf paylaşan Sivrioğlu, söz konusu iddialara şu sözlerle cevap verdi:

"Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca. Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir gerisi laf-ı güzaf."
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