MasterChef için tarih açıklandı

TV8'de ekrana gelen yemek yarışması programı MasterChef için yeni sezon tarihi açıklandı.





Büyük bir izleyici kitlesi olan ve bu yaz 4. sezonuyla izleyicilerinin karşında olması beklenen programda jüri üyeliklerini geçtiğimiz senelerde olduğu Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yapması bekleniyor.





YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI





Geçtiğimiz sezonlarda öncelikle ana kadroya alınacak isimlerin belirlendiği eleme turlarıyla başlayan programın bu sezon için start alması beklenen tarih ise 1 Temmuz Cuma olarak duyuruldu.





Yarışmanın resmi sosyal emdya hesabı üzerinden konuyla ilgili yapılan paylaşım ise şöyle:













