Samanyolu Haber /Gündem / MasterChef yarışmacısı dükkanını kapatmak zorunda kaldı /20 Eylül 2022 20:37

MasterChef yarışmacısı dükkanını kapatmak zorunda kaldı

MasterChef'in geçen sezonlarında yer alan Sergen Özen'in açtığı köfteci dükkanını ortaklarıyla yaşadğı anlaşmazlık sonrasında kapatmak zorunda kaldığı aktarıldı.

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TV8'de yaınlanan MasterChef programının geçen sezonlarında yer alan Sergen Özen'in açtığı köfteci dükkanını ortaklarıyla yaşadğı anlaşmazlık sonrasında kapatmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre "Yaklaşık 3 aydır açık olan dükkanımı kapatmak zorunda kaldım. Dükkana çok giden olduğu için sizlerin de bilmeniz gerekiyor. Ben 3-5 ay önce bir şirketle anlaşma yaptım. Sahipleri de benim memleketim Tekirdağlı. Yerlerini kiralamak istedim, onlar da ortak olmak isteyince kabul ettim. Avukatlarımız sözleşme yaptı, imzaladık. Bir ay sonra iş arasında sözleşmeyi ağır şartlarda değiştirip gelip imzalattılar. Bana da imza attırırken 'Ufak tefek hatalar olmuş, değiştirmemiz lazım' denildi. Ben de okumadan imzaladım. Bu benim aptallığım oldu. Sonradan durumu fark edince ortaklığı bitirmek istedim. Onların yaptığı kalem oynatmaktı."

"OKUMADAN BABANIZA BİLE BİR ŞEY İMZALAMAYIN"

"Onlar da '30 yıllık isim hakkın bizde, hiçbir şey yapamazsın. Üstüne bize para vermen lazım' dediler. Avukatlarımla birlikte isim hakkımı kurtardık. Kötü niyetli bir sözleşme olduğu için fesholdu. Suç duyuruları yapıldı, elemanlar işsiz kaldı. Onlar için elimden geleni yaptım. Haklı olduğum halde adamlarla uzlaşmaya bile gittim ama orada da bana kötü şeyler yapıldı. Hukuki süreci başlattık. Yeni bir yer açacağım. Battığım için kapatsaydım bu kadar üzülmezdim. Sizler de okumadan babanıza bile bir şey imzalamayın. O mekana da gitmeyin çünkü benim ismimi kullanıyorlar."
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