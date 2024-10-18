Masum insanları kaçırma emri veren Kalın, bebekleri katledenlerle aynı karede

MİT'in Başkanı İbrahim kalın çifte skandalla gündemde.





Gündem bugün Kenya'dan gelen uluslararası adam kaçırma skandalıyla sarsıldı. Uluslararası bir haydutluğa daha imza atıldı. Birletmiş Milletler'in koruması altında başka bir ülkeye gönderilmeyi bekleyen 7 masum insan, sahte plakalı araçlarla gündüz gözüyle kaçırıldı. Eş zamanlı 4 ayrı hukuksuz operasyon düzenlendi.





Uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri gelişmeleri yakından takip ederken, masum insanları kaçırma emrini veren İbrahim Kalın, günlerdir Türkiye'nin konuştuğu bambaşka bir skandalla daha gündemde. Kalın'ın yeni doğan bebekleri para için katlettiği anlaşılan isimlerle yan yana poz verdiği ortaya çıktı.





Yeni doğan çetesinin İstanbul'da, 112 Acil Servisi ile ortak hareket ederek, bebek hastaları anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine gönderip haksız kazanç edindikleri ve bazı bebeklerin ölümlerine neden oldukları ortaya çıkmıştı. 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Öte yandan örgüt lideri Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi İlker Gönen hakkında 324 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin korkunç detayları ortaya çıktı.















Skandalla ilgili her gün yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkarken, tutuklu Mustafa kemal Zengin'in soruşturmayı yürüten savcı Y.E'yi makamında ölümle tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Savcıyı tehdit etmediğini iddia eden Zengin, "Savcı beyi uyarmak istedim. Maksadımı aşan ifadeler kullanmışım." dedi. Tutuklu Zengin, devletçi ve vatansever biri olduğunu savundu. Ayrıca kendisinin sahte MİT kimliği kullandığı da ortaya çıktı.





Toplumda şok etkisi yapan bu bilgiler tartışılırken, Zengin'in AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil birçok AKP'li isimle fotoğrafları olduğu anlaşıldı. Zengin'in birlikte fotoğraf çektirdiği isimlerden biri de MİT Başkanı İbrahim Kalın.

