Masumsan dava aç dediler, açtım, soruşturma bile yapmadılar

15 Temmuz’dan yaklaşık 124 bin işi KHK ile işinden oldu. Erdal Sertkaya da o isimlerden biri. 2003 yılında askeriyede uzman çavuş olarak görev başlayan Erdal Setkaya, 4 yıl sonra kendi isteğiyle TSK’dan ayrıldı.





15 Temmuz’dan sonra açığa alınana kadar İstanbul Çatalca Belediyesinde bilgisayar teknikeri olarak görev yapıyordu. Bir yıl görevine dönmeyi bekleyen Sertkaya 12 Ağustos 2017’de KHK ile işten atıldı.





Sertkaya, işyerindeki bilgisayardan Samanyolu Haber sitesine girmekle suçlanıyor. Bununla ilgili savunmasını veren Erdal Sertkaya hakkında iki gün sonra başka bir soruşturma başlatıldı. Bu kez 2014-2015 yıllarında Bank Asya’yı kullanmış olması karşısına çıkarıldı.













652 KEZ CİMER’E BAŞVURDU

Euronews’e konuşan Sertkaya şaşkınlığını şu sözlerle anlatıyor:





“2017 Eylül’de beni askerlik şubeden çağırdılar. Devlet bana sen teröristin dedi, bana nasıl seferberlik çıktı anlamadım. Askerlik şubesindesindeki memurlara da söyledim. Devlet terörist olduğumu söylüyor, bana seferberlik çıkmaması lazım, lütfen askerlik şubesi başkanına sorun bilgisi olsun dedim. Onlar da sordular, daha sonra bana al kağıdını git dediler”





SÜRECİN SAÇMALIĞINI ANLAYINCA…





Erdal Sertkaya, bu sürecin ne kadar saçma olduğunu anlayınca hakkındaki hukuksuzlukların kayıt altına alınması için dilekçeler vermeye başlamış: “Hakkımdaki iddiaların arşivlenmesini istedim, çünkü ellerinde sadece bir kağıt vardı. Ama kayıt altına alınmadı hiçbir şey. Daha sonra istisnasız her gün Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yazdım. Toplamda 652 adet başvurum var. Her dilekçemde soruşturmamın neden tamamlanmadığını sordum. Suçlu muyum değil miyim bilmiyordum çünkü. Onlar da her başvuruma, bilgi veremiyoruz diye dönüş yaptılar. Soruşturmam tamamlanmadığı için ben suçlu değilim ama cezalıyım. Ve memurluktan, kamunun tüm hizmetlerinden men edildim. Yasaklıyım.”