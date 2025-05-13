Samanyolu Haber /Gündem / Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 5 çocuk için iddianame /13 Mayıs 2025 14:08

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 5 çocuk için iddianame

Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 çocuk için istenen ceza belli oldu. Savcılık, şüpheliler hakkında tehdit ve suçluyu övmekten 7 yıla kadar hapis cezası istedi.

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Türkiye'yi sarsan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kadıköy'de işlenen cinayetin ardından Minguzzi ailesi tehdit edilmişti. O tehditleri gerçekleştiren 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılık şüpheliler hakkında tehdit ve suçluyu övmekten 7 yıla kadar hapis cezası talep etti.

NE OLMUŞTU?
24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaykay malzemesi almak üzere pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

U.B. ise saldırı sırasında Minguzzi'ye tekme attı. Ağır yaralanan çocuk, 17 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.

Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava sürüyor.

GEÇEN HAFTA İKİ ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI
Cinayet soruşturmasında geçen hafta yeni bir gelişme daha yaşanmıştı.

Soruşturmada iki şüpheli daha tutuklanmıştı.

Tutuklama öncesi cinayetin failinin, pazarda suç ortaklarıyla birlikte Minguzzi'yi aradığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.
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