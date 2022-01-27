Mavi Akım anlaşmasında 12 milyar dolar yolsuzluk iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Rusya ile yapılan Mavi Akım doğalgaz anlaşmasında 12 milyar doları aşan yolsuzluk yapıldığını öne sürdü. 1997’de imzalanan anlaşmada doğalgaz fiyatı hesaplanmasında kullanılan formülün Ruslar tarafından değiştirilmek istendiğini ifade eden Erdoğdu, Türkiye’nin aleyhine olan bu talebin dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler tarafından 2003’te kabul edildiğini belirtti. Bu nedenle 2003-2007 arasında fazladan 526 milyon dolar ödendiğini öne süren Erdoğdu, 2026’da bitecek anlaşma sonlanana kadar Ankara’nın en az 12 milyar dolarlık zarar edeceğini savundu.
Aykut Erdoğdu, Samsun-Ceyhan boru hattının yapım işinin ihalesiz olarak Berat Albayrak’ın yöneticisi olduğu Çalık Grubu’na verildiğini de iddia etti. Kamu İhale Kanunu’na göre bunun mümkün olmadığını belirten Erdoğdu, petrol boru hattının bitiminde kurulan rafinerinin de Çalık Grubu tarafından yapıldığını ifade etti.
Erdoğdu, Twitter hesabı üzerinden iddialarını sıraladı.
"Şimdi sizlere Ruslarla yapılan Mavi Akım Doğalgaz anlaşmasında hangi yolsuzlukların yapıldığını, Türkiye’nin nasıl 12 Milyar doların üzerinde soyulduğunu ve milli çıkarlarımızın Damat Albayrak’ın yönettiği şirketin çıkarlarına kurban edildiğini anlatacağım" diyen CHP Milletvekili, ileti zincirinin devamında şunları yazdı:
"Ülkeler arasında doğalgaz anlaşmaları yapılırken alınacak doğalgazın fiyatı bir formül ile belirlenir. Bu formülde doğalgaza alternatif petrol ve fuel oil gibi maddelerin fiyatlarıyla, doğalgazın fiyatı bir formül içinde kullanılarak doğalgaz fiyatı belirlenir. İşte büyük yolsuzluk Türkiye ile Rusya arasında yapılan Mavi Akım Anlaşmasında yer alan bu formülün, Türkiye aleyhine Rusya lehine değiştirilmesiyle yapıldı. Şimdi Türkiye’ye milyarlarca dolar zarar veren bu formül yolsuzluğunun nasıl yapıldığını anlatayım. 15 Aralık 1997’de Rusya ile Türkiye arasında Mavi Akım gaz projesi ile ilgili bir anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre ilk gaz 1 Kasım 2003’de Türkiye'ye gelecek ve anlaşma 2026 yılında sona erecekti. Yani biz hala bu anlaşmaya göre Rusya’dan gaz almaya devam ediyoruz. Bu anlaşmada doğalgazın fiyatıyla ilgili bir de formülde vardı. Fiyat bu formüle göre belirlenecekti. İki taraf devlet uzun görüşmelerden sonra bu formül üzerinde anlaştıktan sonra on milyarlarca dolarlık bu anlaşmayı imzalamışlardı. Ancak Ruslar ilk faturayı Türkiye'ye gönderdiklerinde olması gerektiğinden çok daha yüksek bir fiyat istediler. Bizim taraf anlaşmada belirtilen fiyat formülüne uyulmadığı için önce bu faturayı kabul etmedi ve ödemedi. Ancak 19 Kasım 2003 tarihinde anlaşılmaz bir biçimde Enerji Bakanı Hilmi Güler tarafından Rusların formül değişikliği talebi kabul edildi. Bu formül değişikliği 2026 yılına kadar Rusya için milyarlarca dolar kar Türkiye için zarar demekti. Şimdi bu formülde nasıl bir değişiklik yapıldığını anlatayım. İlk formüle göre petrol ve türevlerinin cari fiyatı ve formül katsayıları Türkiye lehineydi. Eğer petrol varil fiyatları 13 - 18 dolar civarına düşerse BOTAŞ zarar ediyordu. Ancak petrol fiyatları 50 - 140 dolar aralığında gezindiği ve 13-18 dolar bandına düşmesi mümkün olmadığı için anlaşmada yer alan formül Türkiye’nin lehine Rusya’nın aleyhineydi. Bu yüzden milli çıkarlarımız gereği iki devletin uzun görüşmeler sonucunda anlaştığı ve Türkiye'nin lehine olan formülün değiştirilmemesi gerekiyordu. Ancak AKP yönetimi tarafından formül aleyhimize değiştirildi. Dönemin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporuna göre yapılan değişiklik sonucunda 2003 - 2007 yılları arasında alınan gaz dolayısıyla BOTAŞ'ın yani Türkiye'nin ödemesi gereken ek fatura yani zarar 526 Milyon dolar."