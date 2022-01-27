Mavi Akım anlaşmasında 12 milyar dolar yolsuzluk iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Rusya ile yapılan Mavi Akım doğalgaz anlaşmasında 12 milyar doları aşan yolsuzluk yapıldığını öne sürdü. 1997’de imzalanan anlaşmada doğalgaz fiyatı hesaplanmasında kullanılan formülün Ruslar tarafından değiştirilmek istendiğini ifade eden Erdoğdu, Türkiye’nin aleyhine olan bu talebin dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler tarafından 2003’te kabul edildiğini belirtti. Bu nedenle 2003-2007 arasında fazladan 526 milyon dolar ödendiğini öne süren Erdoğdu, 2026’da bitecek anlaşma sonlanana kadar Ankara’nın en az 12 milyar dolarlık zarar edeceğini savundu.





Aykut Erdoğdu, Samsun-Ceyhan boru hattının yapım işinin ihalesiz olarak Berat Albayrak’ın yöneticisi olduğu Çalık Grubu’na verildiğini de iddia etti. Kamu İhale Kanunu’na göre bunun mümkün olmadığını belirten Erdoğdu, petrol boru hattının bitiminde kurulan rafinerinin de Çalık Grubu tarafından yapıldığını ifade etti.



