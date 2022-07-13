Samanyolu Haber /Gündem / ‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin /13 Temmuz 2022 22:21

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

Askeri Öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan ‘Mavi Otobüs’ belgeseli ‘Askeri Öğrenci Komitesi’ YouTube kanalında yayınlandı. 15 Temmuz’un Harbiyelilerin gözünden anlatan belgesel kısa sürede yüzlerce kez izlendi.

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

15 Temmuz 2016’dan sonra 217 Askeri Öğrenci hakkında darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle 15 yıl hapis veya müebbet hapis cezaları verildi. Öğrencilerden bir kısmı Yargıtay’ın ‘bozma’ kararı sonrası tahliye edildi ancak hala cezaevlerinde bulunan 200 civarında Harbiyeli var. ‘Terör öylemi var’ denilerek kamptan İstanbul’un değişik noktalarına götürülen öğrenciler, 6 yıldır tutuklu. Binlercesi hakkında ise asılsız iddialar ile terör soruşturması açıldı ve tutuklandı.



Askeri öğrencilerin tek suçu, komutanlarının ‘Otobüse bin!’ emrini yerine getirmeleriydi. Terör eylemine müdahale etmeye gittiklerini düşünen yüzlerce öğrenci, kendilerini bir anda öfkeli ve ‘görevli’ bir kalabalığın ortasında buldu. Murat Tekin ve Ragıp Enes Katran, halkın içerisine karışmış provokatörler tarafından linç edilerek şehit oldu.

VATANLARINI TERK ETMEK ZORUNDA KALDILAR

O öğrencilerden bazıları da çareyi yurt dışına çıkmakta buldu. Zira Türkiye’de hukuk yoktu. Olayların tanığı 6 Hava Harp Okulu öğrencisi, 15 Temmuz 2016’da yaşananları hazırladıkları belgeselle deşifre etti. Belgeselde yer alan 6 Harbiyeli, o gece linçin ortasında kaldı, işkence gördü, hapse atıldı. Hayati endişelerle vatanlarını terk ettiler.

Belgesel, AKP rejiminin milyonlarca dolarlık propaganda filmlerini çöpe atıyor. Harbiyeli gençlerin açıklamaları tarihe not düşüyor. Belgeselde bir çok soruya cevap aranıyor. İşten onlardan bazıları;

  • Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal kampta öğrencilere hangi kritik mesajı verdi?
  • Otobüste, yolda ne konuşuldu? Bugüne kadar hiç duymadığınız hangi olaylar yaşandı?
  • Köprüde otobüsün içinde silahla vurulan Harbiyelinin başına ne geldi? Sırtında hangi delili saklıyor ve ne zaman çıkaracak?
  • Köprüde hem halka hem de askere ateş eden esrarengiz kişi kimdi?
  • Karakolda öğrenciler tarihin akışını değiştirecek hangi olaylara tanık oldu? Keskin nişancı için özel tim hangi hareketi yaptı?
  • 16 Temmuz sabahı öğrencileri köprüden atmak isteyen polis kimdi?
  • O gece helikopterle öğrencileri kim Genelkurmay’ın önüne bırakmak istedi? Korkunç tuzak nasıl engellendi?
  • İki öğrencinin öldürüldüğü yüzlercesinin linç edildiği olayların gerçek sorumlusu kimdi?
  • Çevik Kuvvet’e kamptaki öğrencileri, ‘’silahla tarayın’’ emri neden verildi?
  • Mahkemedeki acı tebessümün anlamı neydi, hapiste neler yaşadılar? Bugün ne yapıyorlar ve yaşadıkları hangi izleri bıraktı?
  • Askeri öğrenciler 15 Temmuz’da neden yem yapıldı ve onlar, o gece için ‘’Allah’ın lütfu’’ ifadesini hangi anlamda kullanıyor?
Pek çok soru ilk kez bu kadar net cevap buluyor. Samet ve Lokman Boğaziçi’nde, İhsan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde, Adnan Kara Harp okulunda, Rıdvan ve Halit Yalova askeri kampında tanık olduklarını cesaretle ve bütün çıplaklığı ile anlatıyor.

İşte o belgesel:


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