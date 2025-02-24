Maydonoz Döner çalışanı 77 kişi adliye sevk edildi





İFTİRACI İHBARCI OLDU

Türkiye genelinde 65 ilde 300’den fazla şubesi bulunan Maydonoz Döner’e hukuksuz Hizmet Hareketi operasyonlarıyla bilinen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon düzenlenmiş, ardından apar topar şirkete kayyım atanmıştı. Suçlama ise KHK’lıların çalışması, hissedar olması veya faturayla mal satıp karşılığında resmi yollardan parasını alması gerekçe gösterilmişti.Bold Medya'da yer alan habere göre Antalya’da Hizmet Hareketi ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Maydonoz Döner çalışanı 77 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı.Antalya’da gözaltına alınan 77 kişi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler.Geçtiğimiz hafta içesisinde Maydonoz Döner’in yönetim kurulu başkanı ile üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınmaya gerekçe ise Hizmet hareketi olmak ve KHK ile ihraç edilmek gösterilmişti.Aynı soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan 19 kişinden 15’i tutuklandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat’ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde operasyon yapıldığını ve 353 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.Restoran zincirinin şubelerinden birinde çalışan R.Ö. isimli kişiye, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak iftiracı olduğu anlaşılınca mobbing uygulandığı iddia edilmişti.R.Ö.’nün, ciro artışları ve kamudan ihraç edilen Hizmet hareketi üyelerinin toplantılar yaptığına ilişkin CİMER’e bir itiraf mektubu yazdığı belirlenmişti.Savcılık tarafından ifadesi alınan R.Ö., örgütle bağlantısını bildiği bir arkadaşının referansıyla garson olarak işe başladığını anlatıp, birçok iftirada bulunmuştu.