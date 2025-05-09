Maydonoz Döner’e yeni nefret operasyonu daha : 23 gözaltı

Piyasanın önemli markalarından biri haline gelen ve Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında kayyım atanan Maydonoz Döner'e yeni bir nefret operasyonu daha düzenlendi.





Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen nefret operasyonunda aralarında kadınların da olduğu 23 kişi gözaltına alındı.





TR724'te yer alan habere göre hukuksuz operasyonlarıyla bilinen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21 Şubat’ta düzenlediği operasyonda Maydonoz Döner’de KHK’lıların çalışması, hissedar olması veya faturayla mal satıp karşılığında resmi yollardan parasını alması gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 372 kişiden 126’sı tutuklanmış, Maydonoz Döner’e de kayyım atanmıştı.





Yaklaşık 3 ay sonra döner zincirinde ticari faaliyette bulunan 23 kişi hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı verdi. Eskişehir merkezli Bursa, Balıkesir ve Şırnak’ta eş zamanlı yapılan baskınlarda 23 kişi gözaltına alındı.





Ev ve işyerinde yapılan aramalarda Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yazdığı ‘Kitap ve Sünnet Perspektifinde Kader’ isimli kitap, cep telefonları, bilgisayarlar ve yaklaşık 80 bin liraya sözde suç delili olarak el konuldu.