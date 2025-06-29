Maydonoz Döner operasyonunda 32 tutuklama daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Maydonoz Döner şubelerinin ortakları ya da çalışanlarının KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen ve kamu personeli olmasını suç sayarak Hizmet Hareketi'ne finansman sağladığı iddiasıyla operasyon düzenlemişti.





Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne çıkarılan 42 kişi Terör Suçları Soruşturma Bürosunda ifade verdi. 2 kişi savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakılırken 42 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik 32 kişinin tutuklanmasına, 10 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.





24 Haziran’da İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında aralarında KHK ile ihraç edilen asker, öğretmen ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 63 kişi hukuksuz bir operasyonla gözaltına alınmıştı.