Maydonoz Döner'in sahibinden dikkat çeken açıklama: Bu fitneyi rakiplerimiz çıkardı

Hizmet Hareketi'ne yakın olduğu gerekçesiyle tutuklanan 408 şubeli Maydonoz Döner'in sahibi Ömer Şeyhin ifadesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Erzurum'un Horasan ilçesinde doğduğunu ilkokulu burada bitirdikten sonra orta ve lise eğitimini açık öğretimde tamamladığını belirten Ömer Şeyhin, 1992 yılında geldiği İstanbul'da yaklaşık dört yıl ayakkabı boyacılığı yaptığını, sonra Güllüoğlu baklava şirketinde bulaşıkçı olarak işe girdiğini, burada yaklaşık 13 yıl çalıştığını anlattı.
2010 YILINDA KURDUM
Kronos Haber'de yer alan habere göre Şeyhin, "2010 yılında bir döner firmasında mağaza müdürlüğü yaptım. Daha sonra bir çiğ köfte firmasında Bölge Müdürü olarak işe başlayıp 4 yıl 6 ay çalıştım. 2010 yılından bu yana döner sektöründe bilgi sahibi olduğum gıda sektöründe başarılı olacağıma inandığım için bu sektörde bir iş yeri kurmaya karar verdim." dedi.
Şeyhin ayrıca, "2018 yılında Maydonoz Döner'in şirketi SOMCA ismiyle bir işyeri faaliyete geçirdim. İlk şubemizi Ankara Mamak Nato Yolu üzerinde Maydonoz Döner ismiyle faaliyete geçirdik. Şu an Türkiye ve yurtdışında bildiğim kadarıyla toplam 408 adet şubemiz vardır." diye konuştu.
BU FİTNENİN NEDENİ RAKİPLER!
Maydonoz Döner'in patronu MASAK tarafından Hizmet Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen kişilerle hesap hareketlerine dair ise 'Birçok ismi tanımadığını belirterek' yanıtladı.
Ömer Şeyhin, ifadesinde "Hakkımızdaki dedikodu ve iftiralar gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir işlemimizde usulsüzlük yoktur. Her şey kanunlara uygundur. Şirket ortaklarının Hizmet Hareketi'yle irtibatlı olmasını bilemem. Kimsenin önceden sorgusunu yapmıyoruz. Ben yapılan bunca dedikodu ve fitnenin tamamen rakiplerimizden veya küresel rakiplerimiz tarafından bir algıyla yapıldığını düşünüyorum" dedi.