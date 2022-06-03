Enflasyon rakamları açıklandı





















TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Üretici enflasyonu rekor kırdı









ÜRETİCİ ENFLASYONU REKOR KIRDI





AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEK VE TÜTÜN GRUBUNDA

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

TL'DE DAHA DA DEĞER KAYBEDECEK ENDİŞESİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. ENAG hesaplamasına göre enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 5,46 yıllık bazda yüzde 160,7 artış kaydetti.ENAG tarafından yapılan açıklamada, “ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %5.46 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %160.76 olarak gerçekleşti” denildi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, mayıs ayında yüzde 2,98 artarken, yıllık bazda yüzde 73,50 oldu. Üretici enflasyonu ise, yüzde 132,16 artarak, rekor düzeye yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.Buna göre, enflasyon mayıs ayında aylık bazda yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'e yükseldi.Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, mayıs ayında aylık enflasyonu yüzde 5,46, yıllık enflasyon yüzde 160,76 olarak açıklamıştı.ENAG, mayıs ayı enflasyonunu açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 160'ı geçti!Veriler üretici fiyatlarındaki artış ivmesinin de devam ettiğini gösterdi. Buna göre, mayıs ayında üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 132,16 arttı ve rekor düzeye yükseldi.Çekirdek enflasyon mayıs ayında 52,4'ten yüzde 56'ya yükseldi.Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, yüzde 6,15 ile eğlence ve kültür, yüzde 5,47 ile lokanta ve oteller oldu.Ana harcama grupları itibarıyla Mayıs ayında aylık bazda en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,41 ile eğitim, yüzde 1,49 ile haberleşme ve yüzde 1,61 ile sağlık oldu.TÜİK verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 107,62 ile ulaştırma, yüzde 91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 82,08 ile ev eşyası oldu.Yıllık en düşük artış yüzde 19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 27,48 ile eğitim, yüzde 29,80 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 37,74 ile sağlık oldu.Reuters’ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette, mayıs ayı için yıllık enflasyonun son 24 yılın zirvesi olan yüzde 76,55'e ulaşması bekleniyor.Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin düzenlediği enflasyon anketine göre ise, ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisi mayıs ayında enflasyonun aylık yüzde 4,6; yıllık yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde oldu.Merkez Bankası'nın faiz kararları, hükümet ve TCMB'den TL'deki değer kaybını durduracak bir açıklama gelmemesi, buna ek olarak TCMB'nin döviz piyasasına müdahalede bulunmak için geçtiğimiz yıllara göre çok daha düşük döviz rezervinin bulunması TL'nin daha da değer kaybının sürebileceği endişesini yaratıyor.