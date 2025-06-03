Samanyolu Haber /Gündem / Mayıs ayı enflasyonu belli oldu /03 Haziran 2025 09:23

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Hükümet enflasyonla mücadelede kamu harcamalarında bir çok kısıtlamaya gitse de enflasyon çift haneli seyrini sürdürüyor. ENAG'ın açıkladığına göre enflasyon mayıs ayında 3,66 arttı, yıllık bazda yüzde 71, 23 oldu.

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mayıs ayı enflasyonunu açıkladı.

Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde %3,66 arttı. Yıllık enflasyon 71,23 oldu.

Diğer yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,53, yıllık yüzde 35,41 olarak açıkladı


RESMİ ENFLASYONLA İKİ KAT FARK VAR


ENAG Nisan ayı enflasyonunu yüzde 4,46, yıllık enflasyonu ise yüzde 73,88 olarak hesaplamıştı.

TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini 5 Mayıs'ta açıklamıştı.

Kuruma göre aylık enflasyon yüzde 3, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86'ydı.



ENFLASYON BEKLENTİSİ

Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın 23 ekonomistle yaptığı ankette, Mayıs ayı enflasyon beklentiler ortalama yüzde 2,10 oldu.

Ekonomistlerin enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı.

Mayıs ayı enflasyonu ekonomistlerin beklentilerinin ortalamasına eşit (yüzde 2,10) açıklanırsa, yıllık enflasyon yüzde 36,17'ye inecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne göre, mayıs ayında 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı için 0,6 puan artarak yüzde 59,9 seviyesine yükseldi

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