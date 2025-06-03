Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mayıs ayı enflasyonunu açıkladı.





Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde %3,66 arttı. Yıllık enflasyon 71,23 oldu.





Diğer yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,53, yıllık yüzde 35,41 olarak açıkladı









RESMİ ENFLASYONLA İKİ KAT FARK VAR









ENAG Nisan ayı enflasyonunu yüzde 4,46, yıllık enflasyonu ise yüzde 73,88 olarak hesaplamıştı.





TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini 5 Mayıs'ta açıklamıştı.





Kuruma göre aylık enflasyon yüzde 3, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86'ydı.













ENFLASYON BEKLENTİSİ





Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın 23 ekonomistle yaptığı ankette, Mayıs ayı enflasyon beklentiler ortalama yüzde 2,10 oldu.





Ekonomistlerin enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı.





Mayıs ayı enflasyonu ekonomistlerin beklentilerinin ortalamasına eşit (yüzde 2,10) açıklanırsa, yıllık enflasyon yüzde 36,17'ye inecek.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne göre, mayıs ayında 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1 seviyesinde gerçekleşti.





Hanehalkı için 0,6 puan artarak yüzde 59,9 seviyesine yükseldi