Samanyolu Haber /Gündem / Mayıs ayında benzin ve motorin satışları arttı /20 Haziran 2022 21:24

Mayıs ayında benzin ve motorin satışları arttı

Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin satışları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,87 artışla 350 bin 578 m3 oldu.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Brent petrol fiyatları, uluslararası piyasada yüzde 6'nın üzerinde düşüş kaydetti. Fiyatın düşüşünde küresel petrol talebinin azalacağına yönelik endişeler ve merkePetrol fiyatlarındaki düşüşün ardından Petrol Sanayi Derneği benzin ve motorin satışları hakkında bir veri yayımladı.

Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin satışları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,87 artışla 350 bin 578 m3 oldu.

Aynı ayda motorin satışları yüzde 22,53 artışla 2 milyon 653 bin 76 metreküp olarak gerçekleşti.

Fuel oil satışları yüzde 50,72 artışla 13 bin 999 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 6,82 artışla 141 m3 seviyesine geldi.

Otogaz satışlarının yüzde 43,52 artışla 269 bin 575 ton olduğu belirtildi.
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