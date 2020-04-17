Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) tamamen kontrol altına alınabileceği tarihe dair, "Tedbirler konusunda herhangi bir gevşeme olmazsa biz bunu mayıs sonu, haziran başı gibi bitiririz." dedi.





Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) yoğun bakım ve iç hastalıkları uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, salgının mayıs ayı sonu haziran ayının başı gibi kontrol altına alınmasını hedeflediklerini söyledi.





"GEVŞERSEK SALGINDAN ÇIKIŞ GECİKİR"





"Fakat bu tamamen her zaman söylediğimiz gibi izolasyon önlemlerine, evde kalmaya, sosyal mesafeyi korumaya, maske takmaya bağlı." diyen Yamanel, "Ancak bunları yapamazsak, gevşersek, tedbirler halkımız tarafından daha az benimsenirse bu sefer salgınla mücadele uzayacaktır." tespitinde bulundu.





Yamanel, bazı ülkelerde virüsün ikinci etabına şahit olunduğuna işaret ederek, "Bu virüsü kontrol altına almışlardı; ancak bu sefer önlemler o ülkelerin halkları tarafından çok göz ardı edilmeye başlandı ve ikinci dalgayı gördüler. Herhangi bir olası gevşemede mutlaka bu virüsle ilgili dalgalar tekrar tekrar görülebilir." diye konuştu.





"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI DOĞRU"





Geçen hafta sonu 31 şehirde uygulanan, bu bu hafta sonu da uygulanacak olan sokağa çıkma yasağını da değerlendiren Prof. Dr. Yamanel, "Sokağa çıkma yasağına Bilim Kurulu olarak olumlu bakıyoruz. Çünkü havaların da ısınmasıyla vatandaşların cumartesi-pazar günleri daha fazla dışarı çıkma ihtimalini ön gördüğümüz için böyle karar alındı." dedi.





Prof. Dr. Yamanel, Türkiye'de çok önemli aşı çalışmaları yapıldığını belirterek, "Aslında aşı çalışmaları normalde 1-1,5 yıl kadar sürüyor. Fakat böyle durumlarda bu süreler biraz daha aşağıya çekilebilir. Ben aşı konusunda çok umutluyum." ifadelerini kullandı.

