Maymun çiçeği bir kıtaya daha sıçradı

Euronews'ingöre, İlk vakaya ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu vakanın PCR testi sonucu pozitif." ifadeleri kullanıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu, temasa geçtiği kişilerin klinik ve epidemiyolojik kontrol altında tutulduğu ve bu kişilerde henüz belirti görülmediği bildirildi.Diğer vakanın ise çarşamba günü Arjantin'e gelen bir İspanya vatandaşı olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulanan vakanın, Arjantin'e gelişinden bir gün sonra lezyonlar geliştirmeye başladığı ifade edildi. Bakanlık, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu, karantinaya alındığını ve semptomatik tedavi uygulandığını söyledi.Maymun Çiçeği hastalığına ilişkin şu ana kadar, hastalığın endemik olduğu Batı ve Orta Afrika dışında en az 200 vaka bildirildi. Çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere 20 ülkede görülen hastalık, en çok İspanya, İngiltere ve Portekiz'de yayıldı.Yetkililer şu ana kadar bildirilen vakaların çoğunlukla hastalığı hafif geçirdiğini bildiriyor. Hastalığın en belirgin semptomları ise ateş ve deri döküntüsü.