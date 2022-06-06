Samanyolu Haber /Sağlık / Maymun çiçeği hızla yayılıyor: 27 ülkede 780 vaka /06 Haziran 2022 08:27

Maymun çiçeği hızla yayılıyor: 27 ülkede 780 vaka

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 780 kişide tespit edildiğini duyurdu.

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Örgütün sitesinde yayımlanan maymun çiçeği güncellemesi raporunda, İngiltere'de ilk vakanın görüldüğü 13 Mayıs'tan 2 Haziran'a kadar virüsün yayılımına dair veriler paylaşıldı.

Bu tarihler arasında, maymun çiçeği virüsünün endemik olmadığı 27 ülkeden DSÖ'ye raporlanan 780 vakanın doğrulandığı bildirildi. Şimdiye kadar bu ülkelerden can kaybı görülmediği kaydedildi.

İngiltere'de 270, İspanya'da 156, Portekiz'de 138, Kanada'da 58, Almanya'da 57, Fransa'da 33 ve Hollanda'da 31 vakanın tespit edildiği aktarıldı.

Euronews'teki habere göre, Virüsün görüldüğü diğer ülkelerde ise 20 ve daha az vakanın bulunduğu açıklandı.

"Orta seviye risk" değerlendirmesi

Raporda, incelenen vakalarda şimdiye kadar maymun çiçeği virüsünün sadece Batı Afrika türünün görüldüğü belirtildi.

Çok sayıda vakanın yakın zamanda Avrupa ve Kuzey Amerika'ya seyahat ettiği, virüsün endemik olduğu Batı veya Orta Afrika ülkelerine seyahat eden sayısının daha az olduğu aktarıldı.

Virüsün endemik olmayan ülkelerde bu kadar hızlı yayılmasının, daha önce tespit edilememiş bir yayılımın sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

DSÖ, maymun çiçeğinin birçok ülkede ilk defa görülmesi nedeniyle virüsün küresel risk boyutunu "orta seviye" şeklinde belirledi.

Afrika'da keşfedilen ve belirli aralıklarla kıtanın dışına çıkan maymun çiçeği virüsü, en son 13 Mayıs'ta İngiltere'de görülmüş, ilerleyen günlerde Avrupa ülkelerine yayılmıştı.
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