Samanyolu Haber /Dünya / Maymun Çiçeği kontrolden çıktı! Kıtanın 4 bölgesine yayıldı /21 Eylül 2024 08:55

Maymun Çiçeği kontrolden çıktı! Kıtanın 4 bölgesine yayıldı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), maymun çiçeği salgınının Afrika'da kontrol altına alınamadığını duyurdu. Vaka sayısı geçen yıla göre %177 artarken, ölümler %38,5 yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yeni varyantın tespit edilmesi üzerine durumu uluslararası halk sağlığı acil durumu olarak ilan etti.

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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) dün, Afrika'daki maymun çiçeği salgınının kontrolden çıktığı konusunda uyarıda bulunarak, bazı ülkelerde vakaların artmaya devam ettiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kısa bir süre önce yeni bir varyantın tespit edilmesinin ardından salgını uluslararası endişe yaratan halk sağlığı acil durumu olarak ilan etti.

VAKALAR VE ÖLÜMLER ARTTI

Kıtadaki ülkeler, covid-19 salgınının ardından ortaya çıkan yeni ve büyük bir salgına müdahale etmek için mücadele ediyor. Şarku’l Avsat’ın Reuters'ten aktardığına göre durum, büyük bir halk sağlığı kriziyle başa çıkmaya hazır olmayan zayıf sağlık sistemlerini ortaya çıkardı. Afrika'daki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) alınan veriler, Afrika'daki maymun çiçeği vakaları sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 177, ölümlerin ise yüzde 38,5 arttığını gösterdi.

"KONTROL ALTINDA DEĞİL"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, CDC Genel Direktörü Jean Cassia salgınla ilgili olarak yaptığı haftalık brifingde, “Bugün maymun çiçeğinin Afrika'da kontrol altında olmadığını söyleyebiliriz. Hepimizi endişelendiren vakalarda hala bu artış var” ifadelerini kullandı.

Bir hafta içinde, bir vaka bildiren yeni bir ülke olan Fas da dahil olmak üzere, önceki haftaya kıyasla 2.912 yeni vaka bildirilmiş ve hastalığın kıtanın dört bölgesine yayıldığı teyit edilmiştir.

Hastalık Kontrol Merkezleri, 55 Afrika Birliği ülkesinden 15'inin şu ana kadar hastalık vakası tespit ettiğini açıkladı.

Cassia, Ruanda'nın aşı kampanyası başlattığını, salgının merkez üssü olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ise ekim ayı başında aşılamalara başlayacağını söyledi.
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