Samanyolu Haber /Sağlık / "Maymun çiçeği vakalarının yayılımı hızlandı" /17 Ağustos 2022 23:06

"Maymun çiçeği vakalarının yayılımı hızlandı"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği salgınının yayılımının hızlandığını ve dünya genelinde haftalık vaka sayılarının yüzde 20 arttığını bildirdi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği salgınının yayılımının hızlandığını ve dünya genelinde haftalık vaka sayılarının yüzde 20 arttığını bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında yaptığı açıklamada, maymun çiçeği salgınına dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Ghebreyesus, yıl başından bu yana 93 ülkede maymun çiçeği vakalarının görüldüğünü aktararak 16 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısının 36 bin 412 olarak kaydedildiğini ve virüs nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Haftalık bazda vakaların en çok son bir haftada görüldüğüne dikkati çeken Ghebreyesus, son yedi günde yaklaşık 7 bin 500 yeni vakanın belirlendiğini ve haftalık vaka sayılarının yüzde 20 arttığını vurguladı.

Ghebreyesus, maymun çiçeğine karşı mevcut çiçek aşılarının etkili olabileceğini ancak aşı tedarikleri ve etkililik oranlarına dair verilerin çok sınırlı olduğunu ifade etti.
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