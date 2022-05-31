Samanyolu Haber /Sağlık / Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü /31 Mayıs 2022 22:56

Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü

Koronavirüs sonrasında dünyada yeni bir virüs salgını endişesine yol açan maymun çiçeğinin Norveç'teki bir kişide de görüldüğü aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Doğu Norveç bölgesinde yer alan Viken ilçesinde yurtdışından bir erkekte maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi. Söz konusu vaka Norveç’teki ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.

Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Doğu Norveç bölgesinde yer alan Viken ilçesinde yurtdışından bir erkekte maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirilirken, söz konusu vaka ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada, “Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, Viken ilçesinde doğrulanmış bir maymun çiçeği vakası hakkında bilgilendirildi. Örnekler Oslo Üniversite Hastanesinde analiz edildi" ifadeleri kullanılarak, enfekte kişinin yakın zamanda yurtdışına seyahat ettiği aktarıldı.

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