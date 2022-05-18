Samanyolu Haber /Sağlık / Maymun çiçeği virüsü İngiltere'nin ardından Portekiz ve İspanya'da da görüldü /18 Mayıs 2022 23:16

Maymun çiçeği virüsü İngiltere'nin ardından Portekiz ve İspanya'da da görüldü

Koronavirüs salgınından yeni yeni kurtulmaya çalışırken dünya şimdi de Maymun çiçeği virüsünü takip ediyor. İngiltere'de görüldüğü belirtilen virüsün sonrasında ise Portekiz ve İspanya'da da tespit edildiği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İngiltere'de son 10 günde görülen 7 vakanın ardından Portekizli sağlık yetkilileri de ülkede 5 maymun çiçeği (monkeypox) vakası görüldüğünü bildirdi. İspanyol yetkililer ise 8 doğrulanmamış vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Portekizli sağlık yetkilileri, bugün tamamı genç erkeklerden oluşan 5 kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini doğruladı.

Yetkililer, ilk olarak Afrika'da görülen hastalığın Avrupa'da olağan dışı bir salgını tetikleyebileceğini vurguladı.

Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü, 15 şüpheli vakayı daha araştırdıklarını ve hepsinin bu ay başkent Lizbon civarında tespit edildiğini söyledi.

Hastaların deri lezyonlarının bulunduğu ve durumlarının stabil olduğu bildirildi. Yetkililer, erkeklerin Afrika'ya seyahat geçmişi olup olmadığı veya son vakalarla herhangi bir bağlantısı olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.

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