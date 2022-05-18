Maymun çiçeği virüsü İngiltere'nin ardından Portekiz ve İspanya'da da görüldü

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İngiltere'de son 10 günde görülen 7 vakanın ardından Portekizli sağlık yetkilileri de ülkede 5 maymun çiçeği (monkeypox) vakası görüldüğünü bildirdi. İspanyol yetkililer ise 8 doğrulanmamış vakanın tespit edildiğini duyurdu. İngiltere'de son 10 günde görülen 7 vakanın ardından Portekizli sağlık yetkilileri de ülkede 5 maymun çiçeği (monkeypox) vakası görüldüğünü bildirdi. İspanyol yetkililer ise 8 doğrulanmamış vakanın tespit edildiğini duyurdu.





Portekizli sağlık yetkilileri, bugün tamamı genç erkeklerden oluşan 5 kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini doğruladı.





Yetkililer, ilk olarak Afrika'da görülen hastalığın Avrupa'da olağan dışı bir salgını tetikleyebileceğini vurguladı.





Hastaların deri lezyonlarının bulunduğu ve durumlarının stabil olduğu bildirildi. Yetkililer, erkeklerin Afrika'ya seyahat geçmişi olup olmadığı veya son vakalarla herhangi bir bağlantısı olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.





Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü, 15 şüpheli vakayı daha araştırdıklarını ve hepsinin bu ay başkent Lizbon civarında tespit edildiğini söyledi.