Maymun çiçeği virüsünün mutasyonu ile ilgili yeni açıklama

VOA'nıngöre, WHO Acil Durum Programı'nın bir parçası olan Çiçek Hastalığı Müsteşarlığı Başkanı Rosamund Lewis, mutasyonların maymun çiçeği virüsünde genellikle az olduğunu ancak vakaların gen haritalamasıyla, son salgınla ilgili daha fazla veriye erişebileceklerini söyledi.WHO'nun yeni çıkan hastalıklar ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar biriminin COVID-19 sorumlusu Maria van Kerkhove, Avrupa ve Kuzey Amerika'da kayda geçen 100'den fazla maymun çiçeği vakasının ağır seyretmediğini söyledi. Van Kerkhova, "Bu kontrol altına alınabilir bir durum" dedi.WHO'ya göre maymun virüsü enfeksiyonu vakaları, virüsün normalde dolaşımda olduğu ülkeler dışında da görülmesi nedeniyle son salgının olağandışı olduğunu kaydediyor. Uzmanlar, vakaların kaynağını ve virüsün değişime uğrayıp uğramadığını anlamaya çalışıyor.Amerikalı sağlık yetkilileri, ülkede üçüncü maymun virüsü vakasının ortaya çıkmış olabileceğini, vakayı doğrulayabilmek için Florida eyaletinin güneyinde bir hasta üzerinde testler yapıldığını bildirdi.Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Florida Sağlık Dairesi, eyaletteki şüpheli vakanın ”uluslararası seyahatla bağlantılı” olduğunu ve "kişinin tecritte kalmaya devam ettiğini" kaydetti.CDC'nin yaptığı testlerin sonuçlarının yakında açıklanması bekleniyor. Florida eyaletinde başka şüpheli vaka olmadığı da bildirildi.Amerika'daki ilk maymun virüsü enfeksiyonu geçtiğimiz Çarşamba günü Massachusetts eyaletinde rapor edilmişti. İnsanlarda görülen çiçek hastalığına benzeyen ancak daha hafif seyreden maymun çiçeği, Amerika'da ilk kez Kanada'ya seyahat eden bir erkekte görüldü. Yetkililer, bu vakanın halk sağlığı açısından bir risk oluşturmadığını bildirdi.Amerika'daki ikinci vakaysa geçen hafta Cuma günü New York'da kaydedildi.Avrupa'da yakın insan temasıyla bulaşan virütik enfeksiyon vakası sayısı 100'ün üzerinde.Öte yandan Başkan Joe Biden, bugün yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsüne ilişkin kaygıları gidermeye çalıştı. Biden, sıkı karantina önlemlerine başvurmak gibi bir gereklilik görmediğini söyledi.Virüsün "kaygı verici" olduğunu söyledikten bir gün sonra Japonya'nın başkenti Tokyo'da konuşan Başkan Biden, maymun çiçeğinin, "COVID-19'un yarattığı kaygı seviyesinde olmadığını düşündüğünü" söyledi.Çiçek aşısının maymun çiçeği için de işe yaradığını söyleyen Biden, maymun çiçeğinin yayılması olasılığına karşı Amerika'nın elinde yeterli miktarda çiçek aşısı olup olmadığına ilişkin soruya, "Bir sorun ortaya çıkması olasılığına karşı bununla başa çıkmak için yeterli miktarda aşımız olduğunu düşünüyorum" dedi.Maymun çiçeği enfeksiyonu görülen kişilerin hepsi olmasa da çoğu, hemcinsleriyle cinsel ilişkiye giren erkekler.Yetkililer, enfeksiyonun çoğunlukla bu kişilerde görülmesinin nedenini anlamak için henüz erken olduğunu, ancak toplumun bu kesiminin tıbbi tavsiye arayışına girme ya da cinsel sağlık taramasından geçme olasılığının daha yüksek olduğunu kaydediyor.Maymun çiçeği, genellikle insanlar arasında kolay yayılmıyor, ancak insandan insana yakın temasla bulaşabiliyor. Virüsün bulaştığı kıyafet, yatak, çarşaf ya da çatal, kaşık, bıçak gibi eşyalara temas da bulaşmaya sebep olabiliyor.WHO’nun Küresel HIV, Hepatit ve Zührevi Hastalıklar Programı’ndan Andy Seale, "Hemcinsleriyle cinsel ilişkiye giren erkeklerin bedenlerinde olağandışı bir döküntü fark ettiklerinde hızla tedavi olma yoluna gitme olasılıkları çok yüksek. Olağandışı belirtiler karşısında harekete geçiyor olabilirler. Durum önümüzdeki gün ve haftalarda daha çok netleşecek" dedi.Seale, maymun çiçeği enfeksiyonlarına ilişkin ilk bulguların hemcinsleriyle cinsel ilişkiye giren erkeklerin ayrımcılığa uğramasına yol açıp açmayacağına ilişkin de "HIV enfeksiyonlarının neden olduğu utanç ve ayrımcılıkla mücadelede on yıllar boyunca elde ettiğimiz deneyimlerden ders çıkarabiliriz" şeklinde konuştu.