Maymun çiçeğinde korkulan oluyor: Avrupa ve Güney Amerika’da ilk ölümler kaydedildi

Bir süredir tüm dünyada maymun çiçeği virüsü endişesi yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye de dahil olmak üzere onlarca ülkede görülen maymun çiçeği salgınına yönelik “küresel acil durum” ilan etmişti.







Son olarak DSÖ 76 ülkede 19 binden fazla maymun çiçeği vakasının olduğunu açıkladı.





Salgının merkez üssü haline gelen Avrupa’dan ise korkutan bir haber geldi. İspanya’da maymun çiçeği nedeniyle ilk ölüm gerçekleşirken, bu ölümün Avrupa’da salgın kaynaklı ilk, Afrika dışında ise ikinci ölüm olduğu kaydedildi.





İspanya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede 4 bin 298 maymun çiçeği virüsü tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, dünya genelinde en yüksek maymun çiçeği vakasının İspanya’da saptandığı belirtildi. İspanya’da maymun çiçeği kaynaklı hastanede yatan 120 kişi olduğu da aktarıldı.





BREZİLYA’DA İLK ÖLÜM AÇIKLANDI

Bir diğer korkutan haber ise Brezilya’dan geldi. Brezilya’da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Latin Amerika ülkelerinde ilk ölüm gerçekleşti. Ölen kişinin Minas Gerais eyaletine bağlı Uberlandia kentinde yaşayan 44 yaşındaki erkek bir hasta olduğu aktarıldı.





Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 1066’ya yükseldiği belirtilerek, vakaların çoğunun Sao Paulo’da görüldüğü belirtildi. Brezilya’da ilk ölümün açıklanmasının ardından yetkililer, artan vakalar nedeniyle acil durum komitesinin kurulduğunu da duyurdu.





Brezilya, ABD’nin ardından kuzey ve güney Amerika kıtasında en çok maymun çiçeği vakasının görüldüğü ülke.





DSÖ maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, özellikle son verilerin ardından yaptığı uyarıda, virüsün yayılımını sürdürmesini beklediklerini açıkladı.







