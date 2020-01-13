Mazlum Kobane’den Mısır’a çağrı

Mısır’ın TEN televizyonuna konuşan Mazlum Kobane, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini Müslüman Kardeşler’in bölgedeki temsilcisi ve lideri olarak gördüğünü söyledi.







Kobane, “Bunu başta Mısır’da yapmak istedi, ancak başaramadı. Sonra aynısını Suriye’de yapmak istedi, yine başaramadı. Şimdi ise, Libya’da yapmaya çalışıyor. İslam adı altında bir proje yürütüyor, ama bu bildiğimiz gerçek manada İslam değildir. Bunu Müslüman Kardeşler gibi bir örgütle gerçekleştirmek istiyor. Yine aynı şekilde bu amacını gerçekleştirmek için DAİŞ, Nusra gibi çete yapılarını kullanıyor. Ancak maalesef Erdoğan’ın bu faaliyetlerine karşı dünyanın sessiz kalışı, bir yönüyle bölgede istediklerini yapmasının önünü açtı” ifadelerini kullandı.





Erdoğan’ın Osmanlı hayallerini gerçekleştirmek için Kürt hareketini bölgeye müdahalede bahane olarak kullandığına dikkat çeken Kobane “Eğer Kürt hareketini tasfiye ederse, o zaman Libya ve bölgenin diğer yerlerinde de amaçlarını gerçekleştirmek için yeni bahaneler bulmaya çalışacaktır. Libya’ya geçebilirse sonrasında geçmek için yeni devletler de bulacaktır” dedi.





Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği askerî harekât sırasında Arap Birliği’nin Mısır öncülüğünde geliştirdiği tutumun önemine işaret eden Kobane, “Bu temelde Arap Birliğine ve özellikle de Mısır devlet Başkanı Abdulfettah El Sisi’ye hem işgale karşı tutumundan hem de Suriye’nin toprak bütünlüğüne ilişkin hassasiyetinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi aynı zamanda sayın El Sisi’nin Kürt halkına ilişkin yaptığı açıklamalar da kutlanmaya değerdir” diye konuştu.





Mısır’ın Suriye konusunda daha aktif rol alması gerektiğini belirten Kobane, şunları söyledi:





“Mısır’ın Suriye’de çıkarları değil, tarihsel olarak bir geçmişi vardır. Mısır, Arapların en büyük devleti konumundadır. Tüm Araplar, Mısır’ın krizin çözümünde etkili bir rol üstlenmesini istiyor. Son dönemlerde Mısır’ın böyle rol oynamaya çalıştığı da görülmektedir.”





Kendilerinin de Mısır’ın çözüm yönünde aktif rol almasını istediklerine dikkat çeken Kobane, şöyle devam etti:





“Suriye sorununun ülke birliği içinde çözülmesi, Suriye halklarının kendi aralarında çözüm bulmalarını sağlama yönünde rol oynayabilir. Şimdi bizimle Suriye merkezi hükümeti arasında değişik düzeyde bir ilişki durumu söz konusudur. Bunun daha da gelişmesinde Mısır rol oynayabilir.”