Mazlum Kobani'den çarpıcı sözler

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü IŞİD'e karşı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusu ile müşterek harekât düzenleyen Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Komutanı Mazlum Kobani, Biden yönetimi ile yeni bir program üzerinde mutabakata varılacağını kaydetti.





Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmiş olmasının kendisine Suriye krizinin gerçekçi çözümü için daha büyük bir umut verdiğini belirten Mazlum Kobani, Rusya ile koordinasyonun da devam ettiğini belirtti.





Kobani, El Arabiya'nın El Hadath kanalına verdiği mülakatta, "Washington ve Moskova ile ilişkilerimizde dengeyi sağlamak her zaman zorlu oldu." dedi.





"AMERİKA BU ADAMI BİZE TESLİM ETMELİ"





Mazlum Kobani, Türkiye'nin 2019 yılı ekim ayında başlattığı askeri harekât esnasında sıkça gündeme gelen bir isimdi.





Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın harekât ve sonrasında Kobani'ye birkaç kez teşekkür etmesi Ankara'da rahatsızlığa yol açmıştı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika bu adamı bize teslim etmeli." ifadelerini kullanmıştı.





Joe Biden, Trump'tan önceki Demokrat Başkan Barack Obama döneminde IŞİD'le mücadele koalisyonu özel temsilcisi Brett McGurk'ü, "Beyaz Saray'ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü" olarak atadı.





McGurk, IŞİD'le mücadelede SDG'ye destek verilmesinde etkin birkaç isimden biri olarak biliniyor.