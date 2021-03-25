Samanyolu Haber /Ekonomi / MB başkanı değişimi sonrası S&P'den Türkiye açıklaması /25 Mart 2021 23:56

MB başkanı değişimi sonrası S&P'den Türkiye açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrasında kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan (S&P) Türkiye ile ilgili bir açıklama geldiği belirtildi.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), geçen hafta sonu Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın beklenmedik şekilde görevden alınmasından sonra muhtemel bir kredi notu değişimi için Türkiye'nin "çok istikrarsız" durumunu takip ettiklerini açıkladı.

S&P Global'in ülke kredi derecelendirme direktörü Maxim Rybnikov, merkez bankası başkanının görevden alınmasını "çok büyük bir sürpriz" olarak niteleyip, bunun ülkenin sermaye hesabını dayanıksız hale getirdiğini dile getirdi. 

IIF dolar/TL tahminini 7.50 tuttu

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ise Merkez Bankası başkanının görevden alınmasının FX piyasalarında bu hafta %10'a yakın bir düşüşe neden olmasına rağmen, dolar/TL'nin "adil değer" tahminini 7.50 olarak tuttu.

IIF'den Robin Brooks yeni raporunda, "Şu anda finansal koşullardaki sert daralma, TL'deki sert değer kaybı, yükselen getiri farkları ve artan tahvil getirileri GSYH'da büyük olasılıkla bir daralmaya neden olacak" ifadesini kullandı. Brooks "Bu, TL'nin istikrar kazanmasına yardımcı olacak ve sonuç olarak dolar/TL'nin "adil değer" tahminini 7.50 olarak tutacağız. Temel risk faktörü, son dönemde yükselen kredi büyümesi" dedi.
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