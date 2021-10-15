MB Başkanı görevden almaları savundu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmek üzere TCMB’ye ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu’na, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu eşlik etti. Kılıçdaroğlu, MB Başkanı Kavcıoğlu’yla görüşmesinin ardından açıklama yaptı.







‘SICAK SİYASETİN MÜDAHALESİNE KARŞIYIZ’





TL’nin 45 günde dolara karşı yüzde 10 değer kaybettiğini belirterek, “Sıcak siyasetin müdahalesine karşıyız. Ziyareti bunu dile getirmek için yaptık. Müdahale edenin de Erdoğan olduğunu Mısır’daki sağır sultan biliyor” dedi. Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:





‘ERDOĞAN’IN MB’YE MÜDAHALESİNİ SAĞIR SULTAN BİLİYOR’





“Dövizin sürekli TL karşısında yükselmesi karşısında endişelerimizi ifade ettik. Zam yağmuru gelecek, her alanda ciddi sorunlar çıkabilir. Kara kış fonu oluşturulması gerektiğini ifade etmiştim. Fakirin hakkını hukukunu korumak açısından bir fonun oluşturulması gerektiğini ifade ettim. Merkez Bankası’nın bağımsızlığına müdahale eden kişinin Erdoğan’ın olduğunu sağır sultan biliyor. Buradan Erdoğan’a açık çağrı yapıyorum, Merkez Bankası’nın kurumsal kimliğine saygı göster. Kararı liyakatlı kişiler versin. Kararı büyük ölçüde Erdoğan’ın verdiğini pek çok finans çevresi de biliyor. Bu rahatsızlığımız dile getirildi.”





KAVCIOĞLU: MB’Yİ YIPRATAN AÇIKLAMALAR BİZİ ÜZÜYOR





Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu da görüşmeyle ilgili açıklamasında “Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Merkez Bankası’nı herkes sahiplenmelidir. Merkez Bankası bu ülkenin en güzide kurumlarından biridir. Merkez Bankası’nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü ifade edeyim. Merkez Bankası kararı kendi Para Politikası Kurulu kararıyla almaktadır. Merkez Bankası rezervleriyle güçlüdür, 125 milyar dolara yaklaştı. Merkez Bankası’nın açıklamaları nettir” dedi.





‘BİR KISMI BİZİM, BİR KISMI ARKADAŞLARIN TERCİHİ’







Merkez Bankası’ndaki görevden almalarla ilgili konuşan Kavcıoğlu, “Bütün kurumlarda olabilen şeyler. Bir kısmı bizim tercihimiz, bir kısmı arkadaşların tercihi. 21’inde bir karar vereceğiz. Bu karar herkesin kararı. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacaktır. Tamamen kendi süreci içinde gelişen görev değişimidir. Bir sıkıntı varmış gibi anlatılması TCMB'yi yıpratıyor. Bu tür spekülasyonlara gerek yok" yanıtını verdi.



